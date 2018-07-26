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Запеченный тыквенный крем
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Запеченный тыквенный крем 

Карельские вести 1 час назад
Великолепный десерт из запеченной тыквы.
Количество порций: 6  Время подготовки: 60 Минут
Время приготовления: 40 Минут
Общее время приготовления: ~100 Минут
Для карамельного соуса:
Сливки жирные — 500 миллилитров
Сахар — 200 грамм
Вода — 50 миллилитров
Лимон (сок) — по вкусу
Для крема:
Тыква (пюре) — 500 грамм
Яйцо — 4 штуки
Сахар — 100 грамм
Корица — 1 чайная ложка
Имбирь — 1 чайная ложка
Мускат (молотый) — 1 чайная ложка
Ром темный (по желанию) — 2 столовых ложки
Ваниль (экстракт) — 2 чайных ложки
Способ приготовления
Тыкву разрежьте пополам, положите на противень, накройте фольгой и запекайте при 160°С в течение 1–2 часов, пока она полностью не размягчится. Ложкой извлеките мякоть, отмерьте 500 г и протрите через сито или приготовьте пюре с помощью блендера. Остудите.
Приготовьте карамельный соус: 200 г сахара пересыпьте в ковшик, добавьте 50 мл воды и несколько капель лимонного сока. Варите на среднем огне, помешивая, пока сахар не растворится. Как только сироп закипит, перестаньте его мешать и варите до образования темной карамели. В готовую карамель влейте жирные сливки (осторожно — соус начнет сильно пузыриться). Проварите 1–2 минуты и снимите с огня.
Разогрейте духовку до 175°С. В готовый карамельный соус добавьте тыквенное пюре, все специи и ароматизаторы, введите по одному яйца. Хорошо перемешайте.
Вылейте смесь в подготовленные формочки, выпекайте в разогретой духовке около 30 минут. Оставьте крем на пару часов или ночь, чтобы запеченное пюре схватилось. Подавайте на стол теплым или охлажденным.
Совет: Подавайте с ложечкой взбитой сметаны или сливок.
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