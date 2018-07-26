Запеченный тыквенный крем

Великолепный десерт из запеченной тыквы.

Количество порций: 6 Время подготовки: 60 Минут

Время приготовления: 40 Минут

Общее время приготовления: ~100 Минут

Для карамельного соуса:

Сливки жирные — 500 миллилитров

Сахар — 200 грамм

Вода — 50 миллилитров

Лимон (сок) — по вкусу

Для крема:

Тыква (пюре) — 500 грамм

Яйцо — 4 штуки

Сахар — 100 грамм

Корица — 1 чайная ложка

Имбирь — 1 чайная ложка

Мускат (молотый) — 1 чайная ложка

Ром темный (по желанию) — 2 столовых ложки

Ваниль (экстракт) — 2 чайных ложки

Способ приготовления

Тыкву разрежьте пополам, положите на противень, накройте фольгой и запекайте при 160°С в течение 1–2 часов, пока она полностью не размягчится. Ложкой извлеките мякоть, отмерьте 500 г и протрите через сито или приготовьте пюре с помощью блендера. Остудите.

Приготовьте карамельный соус: 200 г сахара пересыпьте в ковшик, добавьте 50 мл воды и несколько капель лимонного сока. Варите на среднем огне, помешивая, пока сахар не растворится. Как только сироп закипит, перестаньте его мешать и варите до образования темной карамели. В готовую карамель влейте жирные сливки (осторожно — соус начнет сильно пузыриться). Проварите 1–2 минуты и снимите с огня.

Разогрейте духовку до 175°С. В готовый карамельный соус добавьте тыквенное пюре, все специи и ароматизаторы, введите по одному яйца. Хорошо перемешайте.

Вылейте смесь в подготовленные формочки, выпекайте в разогретой духовке около 30 минут. Оставьте крем на пару часов или ночь, чтобы запеченное пюре схватилось. Подавайте на стол теплым или охлажденным.

Совет: Подавайте с ложечкой взбитой сметаны или сливок.