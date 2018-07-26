В хосписе №2 на Талдомской улице примут овощи и фрукты для пациентов

В хосписе № 2 на Талдомской улице начали принимать от посетителей выращенные своими руками овощи и фрукты. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Привезите немного летней дачной радости в хоспис. Наши пациенты будут искренне рады и благодарны за клубнику, кабачки, смородину, помидоры и зеленый лук с ваших грядок, — поделилась представитель хосписа Ольга Терешина

Она добавила, что помощь можно оказать только после уточнения деталей благотворительной акции по телефону 8 (916) 852-89-35.

Хоспис № 2 «Дегунино» расположен по адресу улица Талдомская, владение 2а. (ео)