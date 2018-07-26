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В хосписе №2 на Талдомской улице примут овощи и фрукты для пациентов
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В хосписе №2 на Талдомской улице примут овощи и фрукты для пациентов 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В хосписе № 2 на Талдомской улице начали принимать от посетителей выращенные своими руками овощи и фрукты. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Привезите немного летней дачной радости в хоспис. Наши пациенты будут искренне рады и благодарны за клубнику, кабачки, смородину, помидоры и зеленый лук с ваших грядок, — поделилась представитель хосписа Ольга Терешина.
Она добавила, что помощь можно оказать только после уточнения деталей благотворительной акции по телефону 8 (916) 852-89-35.
Хоспис № 2 «Дегунино» расположен по адресу улица Талдомская, владение 2а. (ео)
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