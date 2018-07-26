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Яблоки запеченные с творогом
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Яблоки запеченные с творогом 

Карельские вести 1 час назад
В микроволновке блюдо готово за несколько минут!
Количество порций: 4 Время приготовления: 15 Минут
Ингредиенты
Яблоки — 4 штуки Творог — 400 грамм Сахар — 4 столовых ложки Изюм или сушеных вишни, клюквы, кураги — 2 столовых ложки
Способ приготовления
Изюм промойте, обсушите, смешайте с творогом и сахаром.
Яблоки вымойте, срежьте со стороны плодоножки верхушки (это будут «крышечки») и аккуратно выньте серединку с частью мякоти — должны получиться чашечки.
Выложите в яблочные «чашки» начинку, накройте «крышечками» и поставьте в микроволновку на 5 минут. Подавайте теплыми.
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