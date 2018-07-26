Яблоки запеченные с творогом

В микроволновке блюдо готово за несколько минут!

Количество порций: 4 Время приготовления: 15 Минут

Ингредиенты

Яблоки — 4 штуки Творог — 400 грамм Сахар — 4 столовых ложки Изюм или сушеных вишни, клюквы, кураги — 2 столовых ложки

Способ приготовления

Изюм промойте, обсушите, смешайте с творогом и сахаром.

Яблоки вымойте, срежьте со стороны плодоножки верхушки (это будут «крышечки») и аккуратно выньте серединку с частью мякоти — должны получиться чашечки.

Выложите в яблочные «чашки» начинку, накройте «крышечками» и поставьте в микроволновку на 5 минут. Подавайте теплыми.