Творожная запеканка с цукатами и орешками

Творог полезен всегда, а если к нему добавить цукаты и орехи, то становится незаменим для завтрака. Такой завтрак дает возможность быть сытым до обеда и включает в себя много полезных веществ. Побалуйте себя вкусной запеканкой и будьте здоровы!

Количество порций: 1 Время подготовки: 5 Минут

Время приготовления: 20 Минут

Общее время приготовления: ~25 Минут

Ингредиенты

Творог — 1 пачка

Смесь цукатов и орешков — 60 грамм

Манка — 4 столовых ложки

Мука — 2 столовых ложки

Ванилин — 1 щепотка

Сахар — 2 столовых ложки

Соль — на кончике ножа

Яйцо — 1 штука

Масло сливочное — 1 чайная ложка

Способ приготовления

Смешать три ложки манки и муку.

Добавить к манке и муке цукаты с орехами, яйцо, сахар, соль, ванилин. Перемешать.

Смазать сливочным маслом форму, посыпать манкой. Выложить творожную массу в форму.

Поставить в духовку запекаться на 20 минут.