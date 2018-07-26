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Творожная запеканка с цукатами и орешками
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Творожная запеканка с цукатами и орешками 

Карельские вести 58 минут назад
Творог полезен всегда, а если к нему добавить цукаты и орехи, то становится незаменим для завтрака. Такой завтрак дает возможность быть сытым до обеда и включает в себя много полезных веществ. Побалуйте себя вкусной запеканкой и будьте здоровы!
Количество порций: 1  Время подготовки: 5 Минут
Время приготовления: 20 Минут
Общее время приготовления: ~25 Минут
Ингредиенты
Творог — 1 пачка
Смесь цукатов и орешков — 60 грамм
Манка — 4 столовых ложки
Мука — 2 столовых ложки
Ванилин — 1 щепотка
Сахар — 2 столовых ложки
Соль — на кончике ножа
Яйцо — 1 штука
Масло сливочное — 1 чайная ложка
Способ приготовления
Смешать три ложки манки и муку.
Добавить к манке и муке цукаты с орехами, яйцо, сахар, соль, ванилин. Перемешать.
Смазать сливочным маслом форму, посыпать манкой. Выложить творожную массу в форму.
Поставить в духовку запекаться на 20 минут.
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