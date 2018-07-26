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Желе «Клубника в шампанском»
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Желе «Клубника в шампанском» 

Карельские вести 58 минут назад
Желе из клубники для взрослых! В качестве формы для желе из ягод клубники можно использовать силиконовую форму для кекса, пиалу или небольшой салатник.
Количество порций: 6 Время подготовки: 25 Минут Время приготовления: 10 Минут Общее время приготовления: ~35 Минут
Рецепт желе из клубники
Клубника — 250 грамм Желатин (пластинки) — 10 штук Шампанское или сухое игристое вино — 580 миллилитров Сахарный песок — 125 грамм Масло растительное — 1 столовая ложка
Способ приготовления
Клубнику помойте и тщательно высушите, верхушки (с плодоножкой) срежьте. Желатин замочите в миске холодной воды — не дольше, чем на 5 минут.
200 мл шампанского залейте в небольшую кастрюлю, оставшееся перелейте в большой кувшин. В кастрюлю добавьте сахар и 125 мл воды. Подогрейте на слабом огне, помешивая, до растворения сахара, снимите с огня. Желатин достаньте из воды, отожмите лишнюю жидкость, добавьте к подогретой смеси в кастрюле и перемешайте до растворения.
Чтобы сделать желе из клубники, теплую смесь с желатином влейте в кувшин с шампанским, перемешайте до однородности. Смажьте литровую форму для желе тонким слоем подсолнечного масла, залейте смесь и оставьте остывать на 30 минут.
Расположите в форме ягоды клубники срезом вверх, накройте форму с желе пленкой и поставьте клубнику, залитую желе, застывать в холодильник на ночь.
Перед подачей поместите форму с желе из клубники с желатином в горячую воду на несколько секунд, накройте сервировочным блюдом и переверните форму. Подавайте желе со свежими ягодами клубники (по желанию).
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