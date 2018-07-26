Диетическая кабачковая пицца

Готовить кабачковую пиццу в духовке легко и приятно! Кроме того, кабачки можно добавить в тесто — получится еще более интересная пицца из кабачкового теста

Количество порций: 4 Время приготовления: 30 Минут

Кабачковая пицца — пошаговый рецепт

Кабачки — 1 килограмм

молоко — 1/4 стакан

лук, чеснок, зелень — по вкусу

Помидоры — 3 штуки

Яйца куриные — 2 штуки

Грудка куриная — 1 штука

Морковь — 1 штука

Мука — 50 грамм

Сыр твердый — 50 грамм

Способ приготовления

Яйцо слегка взбить вилкой. Нашинковать кабачок кольцами средними, окунуть в яйцо, затем в муку, обжарить с обеих сторон, разложить на бумажном полотенце для удаления остатков масла. Протереть морковь на терке с крупными отверстиями, порубить как можно мельче чеснок, помидоры порезать кольцами, лук — полукольцами.

Смазать противень или большую сковороду маслом, уложить на кабачковую пиццу в два слоя кольца кабачков одно к другому, прикрыть их слоем из вареной и нарезанной тонко поперек грудки курицы. Уложить на мясо слой из лука с морковью, далее помидоры, закончить чесночным слоем.

Верх диетической пиццы из кабачка с куриным филе присыпать сыром, залить взбитым с молоком яйцом, присыпать зеленью, отправить кабачковую пиццу в духовку, держать до расплавления сыра.