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Диетическая кабачковая пицца
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Диетическая кабачковая пицца 

Карельские вести 55 минут назад
Готовить кабачковую пиццу в духовке легко и приятно! Кроме того, кабачки можно добавить в тесто — получится еще более интересная пицца из кабачкового теста
Количество порций: 4  Время приготовления: 30 Минут
Кабачковая пицца — пошаговый рецепт
Кабачки — 1 килограмм
молоко — 1/4 стакан
лук, чеснок, зелень — по вкусу
Помидоры — 3 штуки
Яйца куриные — 2 штуки
Грудка куриная — 1 штука
Морковь — 1 штука
Мука — 50 грамм
Сыр твердый — 50 грамм
Способ приготовления
Яйцо слегка взбить вилкой. Нашинковать кабачок кольцами средними, окунуть в яйцо, затем в муку, обжарить с обеих сторон, разложить на бумажном полотенце для удаления остатков масла. Протереть морковь на терке с крупными отверстиями, порубить как можно мельче чеснок, помидоры порезать кольцами, лук — полукольцами.
Смазать противень или большую сковороду маслом, уложить на кабачковую пиццу в два слоя кольца кабачков одно к другому, прикрыть их слоем из вареной и нарезанной тонко поперек грудки курицы. Уложить на мясо слой из лука с морковью, далее помидоры, закончить чесночным слоем.
Верх диетической пиццы из кабачка с куриным филе присыпать сыром, залить взбитым с молоком яйцом, присыпать зеленью, отправить кабачковую пиццу в духовку, держать до расплавления сыра.
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