Этот банановый баноффи готовится предельно просто и не требует выпекания.
Количество порций: 10 Время подготовки: 20 Минут Время приготовления: 25 Минут Общее время приготовления: ~45 Минут
Пирог баноффи — рецепт:
Песочное печенье — 350 грамм Сливочное масло (растопить) — 150 грамм Вареная сгущенка — 400 грамм Бананы — 2 штуки Сливки 33% — 400 миллилитров Натертый шоколад или какао-порошок для украшения — 1 столовая ложка
Способ приготовления
Измельчите печенье в кухонном комбайне или заверните в кухонное полотенце и раскрошите скалкой. Раскрошенное печенье залейте растопленным маслом в чаше блендера и перемешайте в импульсном режиме либо вручную — в большой миске.
Прямоугольную разъемную форму с рифленым бортиком размером 30х20 см выстелите кондитерским пергаментом. Распределите по дну и бортам получившуюся смесь, уплотняя ее руками, поставьте в холодильник на 1 час. По застывшей основе пирога распределите вареную сгущенку, сверху в один слой выложите кружочки банана.
Взбейте сливки в густую массу и выложите поверх бананов. Осторожно извлеките пирог баноффи из формы, взявшись за края пергамента, переложите на блюдо или поднос, украсьте сверху тертым шоколадом и держите в холодильнике до подачи на стол.
Баноффи без выпечки готов!