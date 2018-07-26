Простой пирог без выпечки со сгущенкой, бананами и песочным печеньем — баноффи

Этот банановый баноффи готовится предельно просто и не требует выпекания.

Количество порций: 10 Время подготовки: 20 Минут Время приготовления: 25 Минут Общее время приготовления: ~45 Минут

Пирог баноффи — рецепт:

Песочное печенье — 350 грамм Сливочное масло (растопить) — 150 грамм Вареная сгущенка — 400 грамм Бананы — 2 штуки Сливки 33% — 400 миллилитров Натертый шоколад или какао-порошок для украшения — 1 столовая ложка

Способ приготовления

Измельчите печенье в кухонном комбайне или заверните в кухонное полотенце и раскрошите скалкой. Раскрошенное печенье залейте растопленным маслом в чаше блендера и перемешайте в импульсном режиме либо вручную — в большой миске.

Прямоугольную разъемную форму с рифленым бортиком размером 30х20 см выстелите кондитерским пергаментом. Распределите по дну и бортам получившуюся смесь, уплотняя ее руками, поставьте в холодильник на 1 час. По застывшей основе пирога распределите вареную сгущенку, сверху в один слой выложите кружочки банана.

Взбейте сливки в густую массу и выложите поверх бананов. Осторожно извлеките пирог баноффи из формы, взявшись за края пергамента, переложите на блюдо или поднос, украсьте сверху тертым шоколадом и держите в холодильнике до подачи на стол.

Баноффи без выпечки готов!