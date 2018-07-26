Лепешки с сыром и с зеленью на сковороде

Все просто и вкусно!

Количество порций: 5 Время подготовки: 20 Минут

Время приготовления: 20 Минут

Общее время приготовления: ~40 Минут

Ингредиенты

Мука — 200 грамм

Кефир — 100 грамм

Сыр сливочный — 250-300 грамм

Чеснок — 4 зубчика

Сода — 0,5 чайных ложки

Яйцо — 1 штука

Масло оливковое — 20-40 грамм

Способ приготовления

В муку добавляем соду, яйцо и вливаем теплый кефир, соль, 2 ст. л. оливкового масла. Муки может уйти чуть больше 200 гр. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться легким. Накрываем салфеткой и оставляем на минут 10-15 при комнатной температуре.

Сыр протираем через крупную терку, добавляем чеснок (протереть через мелкую терку). Мелко порезать укроп и добавить в сыр. Соль, перец по вкусу. Все перемешиваем.

Сковороду ставим на средний огонь, нагреваем. Тесто делим на 6-8 равных шариков. Берем тесто и раскатываем скалкой (поверхность доски на которой будете катать — смазать оливковым маслом). Толщина кружочка должна получиться около 0,5 мм. В центр кладем начинку, залепляем (как бутончик розы) и снова раскатываем до нужного размера.

Лепешку выпекаем на сухой сковороде. С каждой стороны по 3-4 мин, каждый раз накрывая крышкой. Если лепешка вздулась, то проколите ее вилкой. Все готово! Приятного аппетита!