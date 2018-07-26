Лепешки с сыром и с зеленью на сковороде 

Все просто и вкусно!
Количество порций: 5 Время подготовки: 20 Минут
Время приготовления: 20 Минут
Общее время приготовления: ~40 Минут
Ингредиенты
Мука — 200 грамм
Кефир — 100 грамм
Сыр сливочный — 250-300 грамм
Чеснок — 4 зубчика
Сода — 0,5 чайных ложки
Яйцо — 1 штука
Масло оливковое — 20-40 грамм
Способ приготовления
В муку добавляем соду, яйцо и вливаем теплый кефир, соль, 2 ст. л. оливкового масла. Муки может уйти чуть больше 200 гр. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться легким. Накрываем салфеткой и оставляем на минут 10-15 при комнатной температуре.
Сыр протираем через крупную терку, добавляем чеснок (протереть через мелкую терку). Мелко порезать укроп и добавить в сыр. Соль, перец по вкусу. Все перемешиваем.
Сковороду ставим на средний огонь, нагреваем. Тесто делим на 6-8 равных шариков. Берем тесто и раскатываем скалкой (поверхность доски на которой будете катать — смазать оливковым маслом). Толщина кружочка должна получиться около 0,5 мм. В центр кладем начинку, залепляем (как бутончик розы) и снова раскатываем до нужного размера.
Лепешку выпекаем на сухой сковороде. С каждой стороны по 3-4 мин, каждый раз накрывая крышкой. Если лепешка вздулась, то проколите ее вилкой. Все готово! Приятного аппетита!