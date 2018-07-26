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Главное, с корочкой! Классные рецепты и лайфхаки для овощей в духовке
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Главное, с корочкой! Классные рецепты и лайфхаки для овощей в духовке 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Не все то отличный ужин, что с мясом. Если ты с этим не согласен, то просто еще не знаешь, как вкусно приготовить овощи в духовке. Но не переживай, мы расскажем.
Вкусную и жирную пищу любят все, но только не печень. Поэтому иногда вносить в свое меню разнообразие и устраивать разгрузочные дни стоит, даже если ты не входишь в число тех, кто старается не есть мясо.
Овощи, запеченные в духовке, богаче витаминами, чем те, что были сварены или пожарены. А самое главное — в них почти нет жиров, зато есть хрустящая корочка.
Так что сегодня давай познакомимся с рецептами овощей в духовке и освоим несколько лайфхаков их приготовления, чтобы было не только мегаполезно, но и максимально вкусно.
Как приготовить овощи в духовке?
@st.alyonka
Хорошая новость — приготовить в духовке можно все овощи. Главный секрет успеха — знать идеальное соотношение времени и температуры для каждого из них.
Правило номер два — перед запеканием овощи нельзя солить, потому что из-за этого не получится хрустящая корочка. Чистить овощи до того, как ты отправишь их в духовку, тоже не стоит — тщательно помой и очисти от загрязнений жесткой щеткой. А затем не забудь хорошо их высушить.
Овощное ассорти в духовке
@anya.sonya38
Начнем с самого простого — рецепта овощей, запеченных в духовке в форме или на противне. Они будут хороши и в качестве самостоятельного блюда, и гарнира. А если полить их вкусным соусом, то получится оригинальный теплый салат.
Ингредиенты:
2 баклажана
2 болгарских перца
4 помидора
лук и чеснок — по вкусу
Вымой и обсуши баклажаны, перцы и помидоры. Разложи их на противне. Рядом положи очищенные лук и чеснок. Все — включай духовку на 180 градусов и жди 45 минут.
Лайфхак:
Чтобы твои овощи не потеряли свой цвет слишком быстро, сразу после того как вытащишь их из духовки, смажь их оливковым маслом и опусти в воду со льдом буквально на несколько секунд.
Овощи, приготовленные в фольге
@iamcookru
Когда готовишь в фольге баклажаны, помидоры и кабачки, то их, так же, как и картошку, стоит упаковать поштучно. А вот морковь и фасоль можно заворачивать в кусок фольги «всей компанией».
Ингредиенты:
2 моркови
3 болгарских перца
4 помидора
200 г стручковой фасоли
1,5 ч. л. прованских трав
1,5 ч. л. сухого базилика
4 ст. л. масла
1/3 ч. л. пряности под названием асафетида
соль, перец — по вкусу
Овощи (кроме фасоли) нужно разрезать пополам, посыпать приправами, сбрызнуть маслом и разложить по отрезам фольги, а затем тщательно запечатать. Выпекаем в духовке при 200 градусах в течение 25 минут.
Лайфхак:
Лучше всего запекать в фольге картофель среднего размера, неповрежденные перцы, зрелые баклажаны и молодые кабачки. Что касается помидоров, то стоит взять крупные и неперезрелые.
Овощи в рукаве
@anneta_maks
Главный плюс рукава в том, что овощи в нем получаются очень сочными. А если ты не будешь жалеть приправ — то и ароматными. Советуем обязательно положить в свой овощной комплект молодой картофель — он особенно хорошо получается при готовке этим способом.
Ингредиенты:
2 кабачка
1 баклажан
2 болгарских перца
4 молодых картофеля
3 зубчика чеснока
соль, перец, итальянские травы, оливковое масло — по вкусу
Помой и нарежь овощи крупными кусками. Сбрызни их маслом, посыпь травами и положи в рукав. Готовь 45 минут при 200 градусах и не забудь посолить перед подачей!
Лайфхак:
Отличной заправкой для запеченых овощей станет смесь домашнего йогурта, чеснока и мелкопосеченной кинзы.
Овощи на гриле
@bakinskiydvorikmosfilm
Мы уже рассказывали тебе о том, какие потрясающие овощи ты можешь приготовить на мангале до, после или вместо шашлыков. Но овощи на гриле можно приготовить не только на природе, но и дома.
Ингредиенты:
3 баклажана
3 болгарских перца
5 помидоров
2 луковицы
300 г шампиньонов
1 ст. л. яблочного уксуса
1 ст. л. бальзамического уксуса
4 ст. л. масла
1 ст. л. итальянских трав
соль, перец, сахар — по вкусу
Идеальный размер для нарезки — полтора сантиметра. Два вида уксуса нужно смешать с маслом, солью, сахаром и травами и полить этой смесью овощную нарезку. Тщательно перемешиваем и оставляем на 20 минут. Теперь выкладываем на противень, ставим режим «гриль» и выпекаем полчаса при 200 градусах.
Лайфхак:
Если ты любитель острых ощущений и блюд, то можешь приготовить маринад для овощей на основе соевого соуса. Возьми три ложки соуса и добавь в него два или три измельченных зубчика чеснока, 50 мл масла, две ложки винного уксуса, по щепотке кинзы, красного и черного перца. Перед тем как отправить овощи на гриль, пусть полежат в этом соусе минимум пять часов.
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