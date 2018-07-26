Салат с лисичками: отличный рецепт для грибников и не только

Свежий летний салат с лисичками и разнообразными овощами понравится многим. Чтобы блюдо не было очень калорийным, майонез можно использовать нежирный или приготовить его своими руками.

Понадобится:

300 г лисичек,

3 ст. ложки растительного масла,

4 клубня картофеля,

70 г зеленого лука,

3 свежих огурца,

2 стебля сельдерея,

150 г помидоров черри,

100 г майонеза,

молотый черный перец,

соль по вкусу.

Приготовление:

Грибы переберите, почистите, крупные нарежьте. Сложите в кастрюлю, залейте горячей водой и варите 10 минут. Откиньте на дуршлаг.

В сковороде разогрейте растительное масло, положите лисички и жарьте, помешивая, 10 минут. Дайте остыть.

Картофель отварите в мундире до готовности и очистите. Зеленый лук переберите, вымойте, обсушите и нарежьте колечками. Огурцы вымойте, обсушите и нарежьте кружочками. Стебли сельдерея почистите, вымойте и нарежьте ломтиками. Помидоры черри вымойте и обсушите.

Все ингредиенты соедините, посолите, поперчите и перемешайте с майонезом. Украсьте по желанию.