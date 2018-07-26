Салат с лисичками: отличный рецепт для грибников и не только 

Свежий летний салат с лисичками и разнообразными овощами понравится многим. Чтобы блюдо не было очень калорийным, майонез можно использовать нежирный или приготовить его своими руками.
Салат с лисичками/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
300 г лисичек,
3 ст. ложки растительного масла,
4 клубня картофеля,
70 г зеленого лука,
3 свежих огурца,
2 стебля сельдерея,
150 г помидоров черри,
100 г майонеза,
молотый черный перец,
соль по вкусу.
Приготовление:
Грибы переберите, почистите, крупные нарежьте. Сложите в кастрюлю, залейте горячей водой и варите 10 минут. Откиньте на дуршлаг.
В сковороде разогрейте растительное масло, положите лисички и жарьте, помешивая, 10 минут. Дайте остыть.
Картофель отварите в мундире до готовности и очистите. Зеленый лук переберите, вымойте, обсушите и нарежьте колечками. Огурцы вымойте, обсушите и нарежьте кружочками. Стебли сельдерея почистите, вымойте и нарежьте ломтиками. Помидоры черри вымойте и обсушите.
Все ингредиенты соедините, посолите, поперчите и перемешайте с майонезом. Украсьте по желанию.