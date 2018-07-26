Как правильно пить виски, чтобы получить от него удовольствие

Виски — напиток популярный во всем мире. На наш рынок он проник как что-то экзотическое и альтернативное родной водке, но уже давно стал привычной составляющей барного ассортимента, по популярности не уступая другим крепким напиткам. Тем не менее, несмотря на его повсеместную популярность (а виски пьют все: от студентов до представителей элиты), многие пренебрегают, а зачастую и не знают о том, что у этого напитка существует своя культура употребления, сравнимая, например, с винной. Но для начала мы разберем, какие виды виски вообще существуют и чем они между собой отличаются.

По основной классификации виски делится на односолодовый и купажированный. Первый считается наиболее дорогим и производится на одной винокурне из солодового ячменя. Купажированный виски самый распространенный в употреблении. Его изготавливают путем смешивания (купажирования) односолодового спирта с зерновым, добытым на разных винокурнях. Основными мировыми производителями виски являются Шотландия и Ирландия. Но, помимо них, существует еще и американские сорта виски, которые отличаются использованием других зерновых культур: бурбон (производится из кукурузы), ржаной виски (из ржи) и теннессийский (тот же бурбон, но пропущенный через древесный уголь).

Выбор посуды

Первый совет правильного употребления виски носит скорее эстетический характер. Вряд ли изменится вкус этого напитка, если употреблять его, например, из пластиковых стаканов. Хотя некоторые, особенно заносчивые, приверженцы традиций утверждают, что пластиковая или металлическая посуда в незначительной степени способна изменить вкус виски. Тем не менее сложилась некоторая традиция употребления виски, при которой используется определенный вид посуды. Как правило, это невысокий стакан из стекла или хрусталя (последний совсем уже для жутких эстетов), в котором средний объем составляет 200-300 мл. Обычно заполняется он не больше чем на одну треть от общего объема, если виски употребляется неразбавленным. Такая принципиальность при выборе посуды, по мнению экспертов, обусловлена необходимостью видеть цвет напитка, чтобы через визуальное восприятие в полной мере ощутить его вкусовые качества.

Добавление воды или льда

Виски, как ты знаешь, довольно крепкий напиток. При наличии особенно высокого содержания алкоголя неподготовленному человеку будет даже трудно в полной мере сразу разобрать вкус напитка. Поэтому многие смешивают виски с водой для смягчения вкуса. Добавление в стандартную порцию хотя бы одной чайной ложки воды уже способно понизить уровень алкоголя с 40 до 30 процентов. Воды может быть и больше, но после каждого добавления следует пробовать виски на вкус, чтобы установить для себя приемлемую норму. Даже если поймешь, что налил воды слишком много, всегда можно исправить это, добавив в бокал немного виски. Более популярным способом смягчения вкуса виски является добавление в бокал кусочков льда. Хоть некоторые специалисты и утверждают, что низкая температура влияет на вкусовые характеристики, тем не менее охлажденный виски пить намного приятнее. Постарайся использовать большие кубики льда, которые будут медленно таять и не сделают напиток слишком разбавленным.

Вдыхание аромата

Этот совет тебе также может показаться слишком снобистским, тем не менее многие поклонники виски советуют перед употреблением этого напитка поднести бокал к носу и вдохнуть его аромат. Считается, что полноценное восприятие вкуса возможно только при совмещении вкусовых рецепторов и обонятельных. Особенно когда дело касается таких насыщенных напитков, как виски или вино. Поэтому, перед тем как сделать глоток виски, вдохни его аромат. Потом отпей немного из бокала, но не глотай сразу. Задержи напиток во рту, чтобы ощутить всю палитру его вкуса. Поскольку виски долго выдерживается в деревянных бочках, ты сможешь почувствовать классические вкусы ванили, ириса или карамели. Продолжай наслаждаться напитком в той же неторопливой манере.

Создание коктейля

Особо консервативные ценители виски готовы сжигать заживо варваров, которые смешивают его с другими напитками для создания коктейля. Если речь идет о дорогих и элитных сортах, то разбавлять виски с чем-то другим действительно не имеет смысла, поскольку он потеряет свой уникальный вкус. Но не особо дорогие сорта вполне можно приправить чем-то дополнительным для смягчения вкуса. Чаще всего виски разбавляют с газированными напитками. Во-первых, это нейтрализует его горечь, во-вторых, при взаимодействии с углекислым газом алкоголь быстрее усваивается организмом, что вызывает состояние опьянения. Самым популярным ингредиентом для коктейля с виски является кола. Туда же еще иногда добавляют лед, мяту или лайм. Идеальное соотношение виски и колы в коктейле — 50 на 50. Также виски смешивают с натуральными соками, чаем, кофе или вермутом. 9 мифов о пиве, в которые пора перестать верить Ни дня без капли: почему мы так любим алкоголь