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Пирог с творожным сыром и молодым горошком
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Пирог с творожным сыром и молодым горошком 

Карельские вести 1 час назад
Легкий, красивый и очень вкусный летний пирог со сладким молодым горошком. Его можно готовить с творожным сыром или хорошим (не кислым) свежим творогом. Прекрасное блюда для медленного летнего завтрака в выходные.
Количество порций: 6 Время приготовления: 45 Минут
Для теста:
Мука — 200 грамм Масло сливочное — 100 грамм Яйца — 1 штука Холодная вода — 1 столовая ложка Соль — 1 щепотка
Для начинки:
Лук порей (белая часть) — 1 штука Масло оливковое — 1 столовая ложка Горошек зеленый (свежий или свежмороженный) — 2 стакана Сок лимона — 1 столовая ложка Творожный сыр (например рикотта) или хороший жирный творог — 3/4 стакана Сыр твердый — 1/4 стакан Цедра лимона (натертая) — 1 чайная ложка Зелень для украшения — по вкусу
Способ приготовления
Для теста смешайте в бледнере муку с солью. Добавльте нарезанное холодное сливочное масло и измельчите до состояния крошек. Добавье яйцо и немного ледяной воды, снова смешивайте, пока тесто не сформируется в шар.
Переложите тесто на стол, придайте ему форму лепешки, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
Разогрейте духовку до 200℃. Раскатайте тесто и выстелите им форму с бортиками диаметром около 20 см, излишки по краям срежьте.
Накройте тесто бумагой для выпечки и заполните форму сухим горохом. Выпекайте 15 минут, затем горох удалите и выпекайте основу еще 8-10 минут. Остудите.
Для начинки разогрейте в сковороде оливковое масло. Выложите нарезанный лук порей, посолите и обжарьте 3-4 минуты, помешивая. Добавьте зеленый горошек, перемешайте, накройте крышкой. Готовьте еще 3 минуты. Снимите с огня, остудите и добавьте лимонный сок.
В миске смешайте творожный и натертый твердый сыр, цедру лимона, щепотку соли, перемешайте. Выложите начинку на запеченное тесто, разравняйте, сверху выложите остывшую овощную смесь. Перед подачей украсьте молодыми ростками зелени.
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