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Стало известно, какие марки сливочного масла лучшие
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Стало известно, какие марки сливочного масла лучшие 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Роскачество опубликовало результат проведенного лабораторного анализа на основании 68 параметров.
Эксперты из Российской системы качества провели масштабное исследование самых популярных в стране производителей сливочного масла. По результатам прошлой проверки, организованная в мае, были выявлены случаи фальсификации.
Этим июлем исследователи детально изучили продукцию с полок магазинов на основании 68 параметров безопасности и качества. При проверке масла учитывались тестирования на выявление антибиотиков, кишечной палочки, сальмонеллы, пестицидов и токсичных элементов.
По итогам, все марки сливочного масла, которые испытывали в лабораторных условиях, были признаны безопасными для здоровья людей.
Более того, случаев фальсификации продуктов жирами растительного происхождения или несоответствия в массе также не было обнаружено. Однако, не каждый производитель соблюдал принятую пропорцию доли жира в масле 82,5 процента.
Роскачество вынесло вердикт: лучшим маслом стали аж 22 товара, среди которых марки «Асеньевская ферма», «Брест-Литoвск», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Рузское», Arla Natura и другие.
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