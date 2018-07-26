Стало известно, какие марки сливочного масла лучшие

Роскачество опубликовало результат проведенного лабораторного анализа на основании 68 параметров.

Эксперты из Российской системы качества провели масштабное исследование самых популярных в стране производителей сливочного масла. По результатам прошлой проверки, организованная в мае, были выявлены случаи фальсификации.

Этим июлем исследователи детально изучили продукцию с полок магазинов на основании 68 параметров безопасности и качества. При проверке масла учитывались тестирования на выявление антибиотиков, кишечной палочки, сальмонеллы, пестицидов и токсичных элементов.

По итогам, все марки сливочного масла, которые испытывали в лабораторных условиях, были признаны безопасными для здоровья людей.

Более того, случаев фальсификации продуктов жирами растительного происхождения или несоответствия в массе также не было обнаружено. Однако, не каждый производитель соблюдал принятую пропорцию доли жира в масле 82,5 процента.

Роскачество вынесло вердикт: лучшим маслом стали аж 22 товара, среди которых марки «Асеньевская ферма», «Брест-Литoвск», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Рузское», Arla Natura и другие.