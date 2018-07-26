Орехово-шоколадный кекс

Шоколадные слои сменяются белыми, с грецким орехом и лимонной ноткой, что делает этот кекс потрясающим!

Количество порций: 6 Время приготовления: 90 Минут

Ингредиенты

Масло сливочное комнатной температуры — 125 грамм

Сахарная пудра — 200 грамм

Мука — 150 грамм

Орехи грецкие измельченные — 100 грамм

Яйца — 3 штуки

Молоко — 40 миллилитров

Какао-порошок — 20 грамм

Разрыхлитель — 5 грамм

Лимон (цедра) — 1 чайная ложка

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 220С. Натрите цедру. Орехи сложите в полиэтиленовый или кулинарный мешок и помните скалкой.

Взбейте в кухонном комбайне сливочное масло с сахарной пудрой. Масса должна стать однородной, кремовой консистенции. По одному добавляйте яйца, каждый раз очень хорошо перемешивая. Просейте сверху муку с разрыхлителем. Аккуратно примешайте ее в тесто. Разделите тесто на 2 равные части, примерно по 200 г.

В молоке растворите какао. Добавьте в одну часть теста. Во вторую примешайте орехи и лимонную цедру. Форму для кекса смажьте сливочным маслом. Выложите 2 ст. л. шоколадного теста. Затем орехового. Продолжайте выкладывать партиями, пока все тесто не закончится. В конце, при помощи обратной стороны вилки, сделайте мраморные узоры.

Снизьте температуру в духовке до 180С. Поставьте кекс на средний уровень и выпекайте 1 час 10 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Если кекс внутри все еще будет сырой, а верхняя корочка уже очень румяная — накройте ваш кекс фольгой. Готовую выпечку достаньте из духовку и дайте 5 минут остыть в форме. Затем переверните на кухонную решетку и дайте остыть.