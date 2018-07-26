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Орехово-шоколадный кекс
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Орехово-шоколадный кекс 

Карельские вести 1 час назад
Шоколадные слои сменяются белыми, с грецким орехом и лимонной ноткой, что делает этот кекс потрясающим!
Количество порций: 6  Время приготовления: 90 Минут
Ингредиенты
Масло сливочное комнатной температуры — 125 грамм
Сахарная пудра — 200 грамм
Мука — 150 грамм
Орехи грецкие измельченные — 100 грамм
Яйца — 3 штуки
Молоко — 40 миллилитров
Какао-порошок — 20 грамм
Разрыхлитель — 5 грамм
Лимон (цедра) — 1 чайная ложка
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 220С. Натрите цедру. Орехи сложите в полиэтиленовый или кулинарный мешок и помните скалкой.
Взбейте в кухонном комбайне сливочное масло с сахарной пудрой. Масса должна стать однородной, кремовой консистенции. По одному добавляйте яйца, каждый раз очень хорошо перемешивая. Просейте сверху муку с разрыхлителем. Аккуратно примешайте ее в тесто. Разделите тесто на 2 равные части, примерно по 200 г.
В молоке растворите какао. Добавьте в одну часть теста. Во вторую примешайте орехи и лимонную цедру. Форму для кекса смажьте сливочным маслом. Выложите 2 ст. л. шоколадного теста. Затем орехового. Продолжайте выкладывать партиями, пока все тесто не закончится. В конце, при помощи обратной стороны вилки, сделайте мраморные узоры.
Снизьте температуру в духовке до 180С. Поставьте кекс на средний уровень и выпекайте 1 час 10 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Если кекс внутри все еще будет сырой, а верхняя корочка уже очень румяная — накройте ваш кекс фольгой. Готовую выпечку достаньте из духовку и дайте 5 минут остыть в форме. Затем переверните на кухонную решетку и дайте остыть.
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