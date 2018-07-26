Плоский животик: 7 советов для тех, кто хочет убрать жир с живота как можно быстрее

Жир на животе — это не только некрасиво, но и очень опасно для здоровья. Именно жир, накапливающийся «спасательным кругом» вокруг талии — главная угроза для здоровья сердца и сосудов. И именно с этой части тела стоит начинать похудение. Мы собрали несколько советов, которые помогут ускорить процесс сжигания жира вокруг талии и сделают ваш животик плоским действительно легко и быстро. Ешьте больше продуктов, содержащих пищевые волокна

Чем больше клетчатки вы получаете, тем медленнее набираете вес и тем активнее ваш организм перерабатывает уже запасенный. Все дело в том, что попадая внутрь, пищевые волокна разбухают и заполняют желудок, а также замедляют процесс пищеварения, продлевая чувство сытости. Так что клетчатка — это именно то, что вам надо. Откажитесь от транс-жиров

Их особенно много в маргарине и продуктах, содержащих заменители сливочного масла, а также в обработанных мясных продуктах. Транс-жиры опасны тем, что повышают резистентность к инсулину и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А еще — мешают организму активно перерабатывать «плохой» белый жир, который чаще всего и скапливается в области талии. Притормозите с алкоголем

Выражение «пивной живот» знают все. Про винный и водочный живот говорят реже, но правда в том, что алкоголь замедляет процесс обмена веществ и способствует накапливанию жира в области живота. Хотите плоский живот? Откажитесь от алкоголя, хотя бы на время!Переходите на белковую пищу

Белок — самое важное питательное вещество для контроля веса. Все в дело в гормоне PYY, который регулирует чувство голода и насыщения, а также отвечает за аппетит. Только не злоупотребляйте животным мясом и сыром: обязательно добавьте в ваш рацион продукты, богатые растительным белком. Не забывайте про тренировки

Любая диета будет действовать намного эффективнее, если подкрепить ее регулярными спортивными нагрузками. В случае с жиром вокруг талии наиболее эффективно сочетание силовых упражнений и аэробных нагрузок. Контролируйте уровень стресса

Звучит банально, но это так: чем больше нервничаете — тем хуже обстоят дела с вашим здоровьем, вашим обменом веществ и вашей фигурой. Стрессовые гормоны разрушают метаболизм и мешают организму перерабатывать белый жир в бурый. Научитесь расслабляться и контролировать уровень стресса — например, с помощью медитации или хотя бы пеших прогулок. Откажитесь от сахара

Или хотя бы резко снизьте уровень его употребления. Едва ли вы сможете полностью отказаться от продуктов, содержащих добавленный сахар, но попробуйте хотя бы не добавлять его в чай или кофе — это пойдет на пользу и здоровью, и фигуре!