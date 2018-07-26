Гастрономические фантазии от обладателя мишленовской звезды

«Вот сейчас мы закроем вам глаза, уши и нос. И вы ни за что не угадаете, что за продукты вам принесли попробовать», — сказал обладатель звезды Мишлен, повар Андриан Кетглас на открытии Фестиваля тар-тара в столице. Корреспондент «ВМ» участвовала и вкушала яства из-под ножа поваров мирового уровня.

Не очень избалованному высокой кухней корреспонденту «ВМ» ресторатор и, между прочим, настоящий мишленовский повар Андриан Кетглас объяснил, что любое блюдо, даже разобранное на отдельные составляющие, воспринимается человеком всеми пятью органами чувств. Редкий дегустатор справится с задачей, будучи слеп, глух, лишен обоняния, — только на вкус он не определит, какие продукты он ест. Увы, корреспондент испытание тоже не выдержала: курицу от рыбы не отличила, манго показалось ананасом, а клубника вообще иноземной редкостью… Этот эксперимент лишний раз доказывает, как важна в поварском искусстве каждая деталь: и внешний вид блюда, и его запах, и текстура…

Яркая, страстная испанская музыка была слышна уже от станции метро. Издалека было видно, как волновалась, колыхалась толпа человек так в сто на летней веранде возле ресторана. Все жевали, улыбались и смотрели на танцующих фламенко артистов, а также на двух поваров, виртуозно «рисующих» свои необыкновенные блюда — этюды.

На целые две недели московские рестораны влились в праздник гастрономического искусства, приняли участие в Фестивале тартара. Тар-тар, кстати, это мелко рубленный сырой продукт. Уникальность его приготовления заключается в сочетании самых неожиданных продуктов. Это могут быть рыба, мясо, разнообразные овощи и травы, грибы, зелень, приправленные соусом.

— Ни в коем случае нельзя очень мелко рубить продукты, иначе получится каша, — советует шефповар ресторана Константин Турков. Какие-то отдельные ингредиенты можно и нужно нарезать тонкими пластинками.

Важно, чтобы блюдо сочетало в себе следующие ощущения: кислого, сладкого, соленого, хрустящего, горячего и холодного. Именно тогда в животе у гурмана словно будут порхать бабочки, и появится общее чувство эйфории.

— Для вкусного блюда нужно идти на рынок и выбирать сезонные продукты, — советует Андриан Кетглас. — Вот и я иду вдоль живописных прилавков, вижу сочные помидоры, а веселый базилик приветствует меня: «Я здесь. Скорее купи меня!»

РЕЦЕПТ

Тар-тар от шеф-повара Константина Туркова готовится из мелко рубленной сырой утиной грудки, порезанных тонкими лепестками кусочков копченой утки, перепелиного яйца, сваренного всмятку и подкрашенного нежножелтым красителем, слоя черного трюфеля и кислицы. В супермаркетах почти все эти ингредиенты можно найти. Кислицу разрешается заменить обычным щавелем. Если очень хочется быть совсем оригинальным, можно посыпать блюдо перед подачей искусственным снегом. Не бойтесь изобретать!