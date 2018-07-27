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5 освежающих низкокалорийных блюд из винограда
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5 освежающих низкокалорийных блюд из винограда 

Passion.ru 50 минут назад
Фото: Passion.ru
Виноград вкусен сам по себе. Ко-то любит с косточками, а кто-то без, но обойтись без веточки винограда на праздничном столе будет большой ошибкой. Лучше положить разного и каждый гость выберет тот, что ему больше по душе.
Молочная рисовая каша с виноградом киш-миш  от Кафе «Мечтатели»
Вам понадобится:
Рис 70 г  Молоко 150 мл  Сливки 50 мл  Сахар 15 г  Соль 5 г  Брусничное варенье 15 г  Виноград 30 г  Приготовление:
Промыть рис в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Налить 2 стакана холодной воды. Поставить на плиту, довести до кипения и варить под крышкой на очень слабом огне 20 минут. Когда испарится вода и рис будет готов, налить молоко и сливки. Варить, помешивая, еще 5-7 минут, в конце варки добавить соль и сахар. Подавать кашу с брусничным вареньем и виноградом.
Зеленый салат с виноградом
от ресторана Шотландская клетка
Вам понадобится:
Руккола — 30 г  Апельсин — 70 г  Клубника — 30 г  Виноград — 35 г  Козий сыр — 52 г  Масло оливковое — 10 г  Сахарная пудра — 1 гр  Приготовление:
Готовим чипсы из козьего сыра. (можно натереть сыр, выложить небольшими порциями на пергаментную бумагу и отправить в духовку на 7 мин при температуре 180 градусов, затем остудить. Виноград режем пополам, клубнику — на 4 части, из апельсина вырезаем мякоть и режем ее на дольки. Из сока апельсина, оливкового масла и сахарной пудры готовим соус, тщательно все смешав. Смешиваем рукколу, порезанные ягоды и фрукты. Заправляем все соусом. При подаче украшаем чипсами их козьего сыра и сырной стружкой.
Вам понадобится:
Кус-кус — 150г
Курица голень — 300г
Свежий виноград белый — 10г  Зелёный лук — 2г  Петрушка — 2г  Чесночное масло — 5г  Оливки — 30г  Тыква — 50г  Нут отварной — 30г  Батат — 100г
Баклажан — 50г  Перец болгарский — 50г  Цуккини — 50г  Куриный бульон — 400г
Специи «Рас-эль-Ханут» (корица, черный перец, перец чили, паприка, кардамон, мускатный орех, тимьян, куркума) — 7 г  Приготовление:
Курицу нарезаем на средние кусочки. Обжариваем на сковороде. Заливаем куриным бульоном или водой. Добавляем оливки без косточек и тыкву, предварительно нарезанную кубиком. Ставим в печь на 1 час при температуре 180 градусов. Нут вымачиваем и отвариваем до средней готовности. За 25 минут до готовки птицы, добавляем нут. Подаем с зеленью, кус-кусом, виноградом, бататом, баклажаном, перцем и цуккини Посыпаем специями.
Пеламуши
от ресторана «Казбек», шеф-повар Мамия Джоджуа
Вам понадобится:
Сироп виноградный — 50 г  Сок виноградный красный — 1 л  Мука кукурузная — 175 г  Сахар — 50 г  Лесной орех — 30 г  Изюм — 50 г  Приготовление:
Виноградный сок довести до кипения, затем на медленном огне выпарить до половины. Добавить виноградный сироп. Медленно, всыпая муку, замешать единую однородную массу. Подавать горячим в чугунном горшочке с лесными орехами и изюмом.
Вам понадобится:
Виноградный сироп «Изабелла» — 50 г  Виноградный сок белый — 1л  Кукурузная мука — 175 г  Сахар — 50 г  Приготовление:
Виноградный сок довести до кипения, затем на медленном огне выпарить до половины. Добавить виноградный сироп. Медленно, всыпая муку, замешать единую однородную массу. Противень с высокими бортами смочить холодной водой и вылить туда получившуюся массу. Не накрывая, дать остыть и настоять 12 часов.
Фото: Shutterstock
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