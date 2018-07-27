5 освежающих низкокалорийных блюд из винограда

Виноград вкусен сам по себе. Ко-то любит с косточками, а кто-то без, но обойтись без веточки винограда на праздничном столе будет большой ошибкой. Лучше положить разного и каждый гость выберет тот, что ему больше по душе.

Молочная рисовая каша с виноградом киш-миш от Кафе «Мечтатели»

Вам понадобится:

Рис 70 г Молоко 150 мл Сливки 50 мл Сахар 15 г Соль 5 г Брусничное варенье 15 г Виноград 30 г Приготовление:

Промыть рис в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Налить 2 стакана холодной воды. Поставить на плиту, довести до кипения и варить под крышкой на очень слабом огне 20 минут. Когда испарится вода и рис будет готов, налить молоко и сливки. Варить, помешивая, еще 5-7 минут, в конце варки добавить соль и сахар. Подавать кашу с брусничным вареньем и виноградом.

Зеленый салат с виноградом

от ресторана Шотландская клетка

Вам понадобится:

Руккола — 30 г Апельсин — 70 г Клубника — 30 г Виноград — 35 г Козий сыр — 52 г Масло оливковое — 10 г Сахарная пудра — 1 гр Приготовление:

Готовим чипсы из козьего сыра. (можно натереть сыр, выложить небольшими порциями на пергаментную бумагу и отправить в духовку на 7 мин при температуре 180 градусов, затем остудить. Виноград режем пополам, клубнику — на 4 части, из апельсина вырезаем мякоть и режем ее на дольки. Из сока апельсина, оливкового масла и сахарной пудры готовим соус, тщательно все смешав. Смешиваем рукколу, порезанные ягоды и фрукты. Заправляем все соусом. При подаче украшаем чипсами их козьего сыра и сырной стружкой.

Вам понадобится:

Кус-кус — 150г

Курица голень — 300г

Свежий виноград белый — 10г Зелёный лук — 2г Петрушка — 2г Чесночное масло — 5г Оливки — 30г Тыква — 50г Нут отварной — 30г Батат — 100г

Баклажан — 50г Перец болгарский — 50г Цуккини — 50г Куриный бульон — 400г

Специи «Рас-эль-Ханут» (корица, черный перец, перец чили, паприка, кардамон, мускатный орех, тимьян, куркума) — 7 г Приготовление:

Курицу нарезаем на средние кусочки. Обжариваем на сковороде. Заливаем куриным бульоном или водой. Добавляем оливки без косточек и тыкву, предварительно нарезанную кубиком. Ставим в печь на 1 час при температуре 180 градусов. Нут вымачиваем и отвариваем до средней готовности. За 25 минут до готовки птицы, добавляем нут. Подаем с зеленью, кус-кусом, виноградом, бататом, баклажаном, перцем и цуккини Посыпаем специями.

Пеламуши

от ресторана «Казбек», шеф-повар Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

Сироп виноградный — 50 г Сок виноградный красный — 1 л Мука кукурузная — 175 г Сахар — 50 г Лесной орех — 30 г Изюм — 50 г Приготовление:

Виноградный сок довести до кипения, затем на медленном огне выпарить до половины. Добавить виноградный сироп. Медленно, всыпая муку, замешать единую однородную массу. Подавать горячим в чугунном горшочке с лесными орехами и изюмом.

Вам понадобится:

Виноградный сироп «Изабелла» — 50 г Виноградный сок белый — 1л Кукурузная мука — 175 г Сахар — 50 г Приготовление:

Виноградный сок довести до кипения, затем на медленном огне выпарить до половины. Добавить виноградный сироп. Медленно, всыпая муку, замешать единую однородную массу. Противень с высокими бортами смочить холодной водой и вылить туда получившуюся массу. Не накрывая, дать остыть и настоять 12 часов.

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