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PepsiCo запустила новую линию по производству детского питания
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PepsiCo запустила новую линию по производству детского питания 

ИнформУпак 37 минут назад
Новая линия — современное высокотехнологичное оборудование, способное выпускать 17,5 тыс. упаковок в час. Сам продукт представляет собой питьевое пюре из фруктов и ягод для детей от 6 месяцев. В линейке появятся три новых вкуса. Продукт будет содержать витамины B6 и B12, которые в сочетании с полезными ягодами положительно скажутся на здоровье детского организма, помогут укрепить иммунитет малыша. Это новый продукт в ассортименте компании PepsiCo.
Что касается упаковки, то в качестве формы была выбрана пирамидка. Объем продукта в каждой упаковке составит 68 грамм. Производители уверены, что такой формат удобен для родителей при кормлении малыша как дома, так и на прогулке. Для оформления было использовано 12 разных дизайнов, которые понравятся и мальчикам, и девочкам.
Найти в магазинах новое полезное пюре «Агуша» можно будет уже в сентябре текущего года.
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