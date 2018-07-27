PepsiCo запустила новую линию по производству детского питания

Новая линия — современное высокотехнологичное оборудование, способное выпускать 17,5 тыс. упаковок в час. Сам продукт представляет собой питьевое пюре из фруктов и ягод для детей от 6 месяцев. В линейке появятся три новых вкуса. Продукт будет содержать витамины B6 и B12, которые в сочетании с полезными ягодами положительно скажутся на здоровье детского организма, помогут укрепить иммунитет малыша. Это новый продукт в ассортименте компании PepsiCo.

Что касается упаковки, то в качестве формы была выбрана пирамидка. Объем продукта в каждой упаковке составит 68 грамм. Производители уверены, что такой формат удобен для родителей при кормлении малыша как дома, так и на прогулке. Для оформления было использовано 12 разных дизайнов, которые понравятся и мальчикам, и девочкам.

Найти в магазинах новое полезное пюре «Агуша» можно будет уже в сентябре текущего года.