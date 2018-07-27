30 продуктов, которые всегда должны быть на вашей кухне

СодержаниеВ холодильникеНежирный йогуртВяленые помидорыСвежие фруктыСокСвежая зеленьСливочное маслоМясной бульонГотовое постное мясоСвежие овощиЯйцаНежирный сырВ кладовойЦельнозерновые макароныПолезные соусы: горчица, томатный, соевыйОвсянкаКонсервыОрехиКрупы и бобовыеМедКартофельСухофруктыМукаРастительное маслоВ морозильной камереЯгоды и фруктыСлоеное тестоПостная говядина или свининаПакет замороженных овощейРыба

Многие люди считают, что нужно найти проверенный рецепт и тогда обед получится отличным. Но правда в том, что с «правильными» продуктами любое блюдо будет вкусным и аппетитным. Так какие же продукты всегда должны быть у вас на кухне? Рассказывает MedAboutMe.

В холодильнике Нежирный йогурт

Йогурт без фруктовых добавок — идеальное начало дня, если вы не любите завтракать. Его можно также использовать в качестве заправки для мяса и рыбы — достаточно смешать с петрушкой, кинзой и лимонным соком. А положив в него ломтики свежих фруктов с грядки, можно получить отличный десерт.

Вяленые помидоры

Пригодятся не только осенью и зимой, когда организм испытывает острый дефицит витаминов и минеральных веществ. Они актуальны в любое время года и могут стать вкусным томатным соусом (достаточно положить немного сливочного масла, соль и потушить), идеальной закуской к каше или картошке, а также начинкой для пиццы, ингредиентом для жаркого или красного борща.

Свежие фрукты

Держите, по крайней мере, два вида фруктов в своем холодильнике. Диетологи не устают повторять, что каждый день здоровый человек должен принимать 3-4 порции фруктов. Это залог отличного самочувствия и хорошего пищеварения.

Если в доме маленькие дети, без сока точно не обойтись! Но и взрослым он пойдет на пользу. Тем, у кого есть дача, немного проще — его можно выжать самостоятельно, остальным же придется довольствоваться магазинной продукцией. Выбирайте 100% сок, а не нектар и учитывайте наличие сахара.

Свежая зелень

Укроп, петрушка, щавель, шпинат и другая зелень станут основой для салатов и первых блюд, бутербродов и овощных запеканок. В зелени содержится много фолиевой кислоты, а значит, ей стоит уделить внимание беременным женщинам.

А вы знали?

Исследования показывают, что употребление нездоровой пищи может превратиться во вредную привычку. Тяга к картошке фри и бургерам может быть такой же сильной, как к наркотическим веществам.

Сливочное масло

Не только кашу маслом не испортишь, но и пасту, макаронные изделия и мясные блюда. Ведь на основе масла готовятся разнообразные заправки. Попробуйте смешать 100 граммов размягченного сливочного масла, пучок рубленой зелени, зубчик чеснока и соус Табаско по вкусу. Получится идеальная заправка для яиц, сочного стейка или тушеного лосося.

Мясной бульон

Его легко приготовить во время просмотра новостей или любимого сериала и при необходимости заморозить. Если вы экономите место в холодильнике, делайте бульон очень концентрированным и замораживайте в виде бульонных кубиков. С их помощью можно легко приготовить полезный суп с лапшой, фасолью и чечевицей, отварить на его основе макароны, гороховое пюре, каши.

Готовое постное мясо

Отварную курицу, ломтики крольчатины или индейки можно использовать в приготовлении пиццы и бутербродов, дополнять ими кашу или макароны, готовить на их основе пирожки и пироги. А еще они пригодятся, если внезапно возник «волчий голод». Причем, это будет правильный, здоровый и сытный перекус.

Свежие овощи

Список овощей может варьироваться в зависимости от сезона. Необходимый минимум — морковь, брокколи, огурцы, томаты, цветная капуста, свекла, кабачки, болгарский перец, сельдерей. Овощи можно тушить или использовать при приготовлении первых блюд, ароматных запеканок, салатов, рагу и соте, пирожков и голубцов. А еще на их основе можно готовить вегетарианский плов — сытно, вкусно, экономно.

Куриные или перепелиные яйца — полезный источник высококачественного белка. Наряду с ним в них содержится дюжина витаминов — А, Е, D, группы В. По содержанию солнечного витамина D, яйца немногим уступают только рыбьему жиру. Но в отличие от него же, более охотно используются в питании.

На заметку!

Знаменитый мастер ужасов, режиссер Альфред Хичкок больше всего на свете боялся … яиц. Специалисты утверждают, что он страдал овофобией, боязнью предметов овальной формы.

Нежирный сыр Головка пармезана остается свежей дольше, чем другие сыры, а его вкус достоин лучших комплиментов. Этот сыр можно использовать в качестве ингредиента для салатов, добавлять к макаронам, посыпать им пиццу и запеканки, вводить в состав жульена и блюд в горшочках. Отличный ужин на скорую руку — фаршированные кабачки или томаты сыром с грибами, приготовленные в духовке.

В кладовой Цельнозерновые макароны

Паста и макаронные изделия из цельного зерна содержат клетчатку, благодаря чему отлично усваиваются. Они могут стать основой многих вторых блюд, отдельные виды изделия можно фаршировать или готовить с их помощью аппетитную лазанью.

Полезные соусы: горчица, томатный, соевый

Низкое содержание жиров в таких соусах и минимальное количество консервантов, делают их полезной добавкой ко вторым блюдам и бутербродам. С их помощью можно мариновать мясо и рыбу, запекать птицу и мясные рулеты.

Овсянка

Хранится долго, стоит недорого, отлично усваивается. Идеальна для приготовления каш, вегетарианских котлет, сладкого киселя, печенья и других десертов. Содержит много кальция, натрия и железа, витамина А и группы В.

Консервы

Баночки зеленого горошка, кукурузы, нута и фасоли пригодятся для приготовления быстрых обедов. Например, консервированный нут можно взбрызнуть оливковым маслом и потушить с цветной капустой до появления золотистой корочки. Подав тушеные овощи с постной грудинкой, можно получить массу удовольствия от трапезы.

А вы знали?

Самый популярный вариант начинки для пиццы в Бразилии — зеленый горошек.

Орехи

Исследования показали, что люди, которые едят горсть орехов каждый день, живут дольше и имеют более здоровый потенциал. Орехи являются средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, да и просто — это отличный перекус. Их можно есть в естественном виде, добавлять в выпечку и коктейли, приправлять ими молочные продукты и не только.

Крупы и бобовые

Они доступны, их выгодно покупать оптом. Такой запас продуктов позволит пережить любые обстоятельства, питаясь при этом сытно и разнообразно.

И хотя этот продукт почти на 80% состоит из углеводов, он не в пример полезнее сахара. А все потому, что содержит антиоксиданты и витамины, магний, калий, йод, железо и другие минеральные вещества. Его можно использовать в качестве натурального заменителя сахара, подавать с блинами и оладьями, добавлять в мясные и овощные блюда, готовить на его основе маринады и напитки. Кстати, хороший мед можно хранить практически годами.

Картофель

Не ограничивайтесь только традиционными сортами картофеля. Попробуйте сладкий — батат, в нем рекордное содержание витамина А.

Сухофрукты

Это идеальный вариант десерта, доступный круглый год. Чернослив поможет наладить пищеварение, курага укрепит здоровье сердца, а изюм защитит нервные клетки от перегрузок. Сухофрукты можно есть в естественном виде, включать в выпечку или готовить на их основе ароматные компоты.

Блинчики, оладьи, пицца, хлеб, пироги… Мука востребована не только для выпечки, но и для сгущения подлив и соусов, а также для жарки продуктов. Ее рационально покупать оптом, выбирая оптимальный вариант — высший или первый сорт.

Растительное масло

Основой средиземноморской диеты является оливковое масло, но список полезных масел только им не ограничивается. Покупайте масло подсолнечника, горчичное, кукурузное. Взбрызгивайте ими овощи при запекании в духовке и на гриле, включайте в салаты и обжаривайте в них рыбу и мясо.

Факт!

Около 70% оливкового масла, которое можно встретить в продаже, не чистое оливковое масло — показывают проверки.

В морозильной камере Ягоды и фрукты

Замороженные ягоды и нарезанные дольками фрукты станут основой для коктейлей, сладкой добавкой для йогурта, мороженого и творога. С их помощью можно круглый год готовить шарлотку и другие виды запеканок, домашнее печенье и пироги, желе и кисели.

Слоеное тесто

Используйте его для приготовления сладких блюд, овощных, грибных и мясных запеканок. Любая начинка в тесте — это много вкусной и сытной еды.

Постная говядина или свинина

Старайтесь покупать кусочки, в которых примерно 90% чистого мяса. Если каждая минута на счету, можно сразу разделывать его порционно — для бульонов и вторых блюд, крутить фарш. С таким запасом можно быстро приготовить любое мясное блюдо.

На заметку!

В тройке лидеров любимых продуктов питания для человека, первое место занимает хлеб, второе — мясо, а третье — гарниры к мясу.

Пакет замороженных овощей

Овощи, подвергнутые шоковой заморозке, практически не уступают в питательной ценности свежим продуктам. Но в отличие от них же, доступны круглый год. Выбирайте порционные пакеты с максимальным набором «полезностей»: зеленого горошка, кукурузы, капусты брокколи, стручковой фасоли, моркови, грибов.

По данным Роспотребнадзора , примерно 90% рыбы поступает в Россию в замороженном виде. Это уникальный низкокалорийный источник белка и необходимых для здоровья минеральных веществ. Рыбу стоит употреблять, по крайней мере, один раз в неделю, а в пожилом возрасте врачи рекомендуют частично заменить ею мясо.

Комментарий экспертаЯна Александровна Пискуровская, заведующая КДЦ ГНЦ лазерной медицины ФМБА России

Какие продукты можно есть каждый день, не опасаясь, что они нанесут вред здоровью? От чего здоровье улучшится, кожа станет гладкой и красивой, а организм обогатится витаминами и минералами? Вот минимальный список:

— Шпинат. Его французы называют метлой для желудка, настолько быстро он устраняет токсины и другие вредные вещества из организма, насыщая его витаминами группы В и фолиевой кислотой. Салаты, бутерброды, сэндвичи со шпинатом можно смело делать каждый день, особенно тем, у кого слабое здоровье.

— Помидоры. В них содержится богатейший запас витаминов и минералов — кальций, фосфор, магний, цинк, калий, витамин С, а еще ликопин — вещество, которое заставляет помидор краснеть. Оно не дает развиваться онкологическим заболеваниям, поскольку является сильнейшим натуральным антиоксидантом. Главное, чтобы помидор был натуральным, с грядки. Помидорные салаты низкокалорийны и могут утолить голод без ущерба для здоровья.

— Морковь — природный источник витаминов группы В, витамина А, каротина. Все эти полезные вещества усваиваются лучше, если употреблять продукт вместе с жирами, поэтому не забываем заправить тертую морковь оливковым маслом или запить сэндвич стаканом свежевыжатого морковного сока.

— Йогурт. В живом и натуральном йогурте содержится большое количество бифидокультур, витамина В, кальция и калия. Все эти вещества способствуют укреплению иммунитета, улучшают работу системы пищеварения. В сочетании с мюсли, медом, орехами, сухариками, хлопьями йогурт может стать вкусным и полезным завтраком.

— Черника. Содержит настолько много антиоксидантов, что оказывает профилактическое действие относительно развития многих серьезных заболеваний. С давних пор известны такие волшебные свойства этой лесной ягоды, как улучшение зрения и памяти. Все полезные свойства лесной волшебницы сохраняются и в консервированной, и в замороженной, и в сушеной форме.

— Овес. Это самый полезный злак, который снижает уровень сахара в крови и нормализует жировой обмен в организме. Овсяная каша на завтрак — что может быть лучше и вкуснее?

— Яблоки — один из самых полезных фруктов для перекуса, в котором содержится не только железо и витамин С, но и другие необходимые вещества. Недаром именно яблоками питались красавицы из всем известных детских сказок.

Рациональным называют питание, которое обеспечивает полноценную жизнедеятельность человека, способствует его здоровью и предупреждает заболевания.

В основе рационального питания лежат 3 принципа:

Первый — сбалансированность по основным ингредиентам питательных веществ — белков, жиров, углеводов, минеральных элементов и витаминов. Их соотношение в принимаемой пище должно быть строго определенным. На 1 часть белка должны приходиться 1 часть жиров и 4 части углеводов. В таком соотношении они лучше усваиваются и идут на необходимые потребности организма. Причем важны элементы как животной, так и растительной пищи. Поэтому вегетарианство или его крайнее проявление — веганство, не могут относиться к видам рационального питания. Люди, которые занимаются вегетарианством, должны по этой причине принимать дополнительные вещества в виде пищевых добавок.

Второй — энергетическое равновесие: должен соблюдаться баланс между поступающими калориями и их расходом организмом. В наши дни проблема избыточного веса выходит в здравоохранении на первый план. Так, проведенные в 2015— 2017 годах в России большие исследования показали, что треть людей, обратившихся в поликлиники, имеют избыточный вес и проблемы с ним связанные: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, жировую болезнь печени и прочее.

Третий принцип — режим питания: 3-4 раза в сутки, в одно и то же время, без переедания и без поздних приемов пищи.

Существует, так называемая «пирамида здорового питания. В основании ее злаковые продукты, фрукты и овощи — их надо есть больше и чаще, а на верхушке — жиры, сахар, животные масла и кондитерские изделия, которые должны употребляться в небольшом количестве.

Не надо забывать о витаминах. Их много во фруктах, овощах, хлебе. Надо избегать употребления большого количества поваренной соли, существенно ограничивать алкоголь. Не переедайте!

И, конечно, должна быть сделана поправка на индивидуальную переносимость отдельных пищевых ингредиентов. В последние годы, мы — гастроэнтерологи — часто сталкиваемся с непереносимостью лактозы, фруктозы, глютена.

Безусловно, рациональное питание — это только одна, хоть и важная составляющая здорового образа жизни. Не забывайте о физической активности и психологическом комфорте, которые в свою очередь благотворно сказываются на пищеварении.

Комментарий экспертаРухшана Валерьевна Неупокоева, врач высшей категории, врач-диетолог, кардиолог

Есть 8 групп продуктов, которые включены в список полезных продуктов на каждый день. Это:

— Вода.

— Белковые продукты: мясо, птица, рыба и морепродукты, творог, сыр и яйцо. При выборе мяса отдавайте предпочтение блюдам первичной обработки, т е. приготовленные без масел — в рукаве, фольге, пароварке и т. д. Важно творог и сыр не есть в один день, и употреблять эти продукты до ужина и не на ночь. Количество яиц в неделю может быть 3-5 штук.

— Крахмалистые или сложные углеводы: хлеб, злаки, макароны и картофель. Основной источник хорошей энергии. Включайте эти продукты на завтрак и обед в умеренных пределах.

— Фрукты. Из них мы получаем природные сахара и клетчатку, необходимые для утоления природной тяги к сладкому и поддержания электролитного баланса.

— Овощи. Достаточное количество овощей помогает функционировать пищеварению без сбоев.

— Полезные жиры: растительные масла, авокадо, орехи и семечки, сметана 10-15%. Нужны для сохранения молодости сосудов и нервной системы.

— Бобовые. Являются растительным белком, дополняют рацион по витаминам и минералам.

— Молочные продукты.

Лучше максимально снижать количество рафинированных сахаров, трансжиров и продуктов со скрытыми жирами в питании. При составлении здорового стиля питания необходимо учитывать индивидуальную непереносимость продуктов питания.

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