Поливаем огурцы и выбираем зелёные помидоры: в аграрном университете рассказали, как собирать урожай

После окончания рабочей недели многие садоводы сбегут из города на дачи, где их ждут не только тишина и спокойствие, но и огород, на котором уже пора собирать урожай. О том, как не навредить растениям и при этом собрать самые спелые огурцы и помидоры, рассказал декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

Огурцы, например, собирать нужно довольно часто: каждый день или через день. Специалисты объясняют это тем, что переросшие плоды могут привести к старению всего растения, а это значит, что потом урожая будет меньше.

Также нужно хорошо поливать огурцы, избавляться от лишних листьев, закрывать растения от прямых солнечных лучей в жару и обязательно проветривать теплицу.

«Сейчас для огурцов актуальны так называемые «уколы вилами» — в междурядье нужно вставить вилы и покачать, слегка раздвигая почву. Это поможет обогатить корневую систему растений кислородом, — советует Карпухин. — Для хорошего налива плодов продолжаем обильно поливать — 6–8 литров воды на один квадратный метр. При этом воду льем не под корень растения, а в междурядье».

Запущенные растения можно попытаться «омолодить». Для этого нужно растворить 15 граммов мочевины или аммиачной селитры в 10 литрах воды и опрыскать получившимся раствором листья растения. Пчелоопыляемые сорта можно опрыскать слабым раствором мёда — столовая ложка на ведро воды.

За помидорами нужен более тщательный уход, особенно если вы выращиваете их в теплице. Потому что при температуре выше 30°С пыльца становится стерильной и не дает новые завязи. Главные правила для теплиц с томатами — проветривать и зашторивать.

«В середине августа я рекомендую все садоводам провести прием «ослепления» — обломить верхушки растений, около 5 см, для того чтобы хорошо дозрели уже сформировавшиеся кисти. Иначе растение будет расти и тратить питательные вещества, а имеющиеся плоды не успеют налиться», — порекомендовал специалист.

Также опытные аграрии советуют не дожидаться, пока помидоры созреют на кусте, потому что это приводит к старению растения и задерживает развитие следующих кистей. Но если помидор не начал блестеть и сохранил матовый оттенок — срывать его ещё слишком рано.

«Кроме того, при обильном поливе в жаркую погоду красные томаты на растениях трескаются. Чтобы этого избежать, собирайте плоды зелеными или бурыми», — добавил Карпухин.

Хранить сорванные помидоры нужно в сухом тёмном месте, а для того, чтобы они быстрее созрели, в коробку с плодами можно положить спелый банан и томат — они выделяют газ этилен и ускорят созревание. Если вы пока не хотите, чтобы зелёные помидоры дозрели, просто уберите их в холодильник.

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