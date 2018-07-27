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Это кафе в Сайгоне торгует всего одним блюдом вот уже 20 лет
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Это кафе в Сайгоне торгует всего одним блюдом вот уже 20 лет 

Вьетнам сегодня 50 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вот уже более 20 лет в 4-м округе Хошимина работает кафе, где продается блюдо bun mam Кафе, расположенное на улице Khanh Hoi 144, сразу привлекает внимание как завсегдатаев, так и случайных прохожих своей экспозицией ингредиентов для приготовления супа с лапшой, таких, как полоски цветов банана, креветки, жареная свинина и запаренная рыба. Работает это кафе по 12 часов в день, с 9 утра и до 9 часов вечера. Ежедневно здесь продаётся и съедается около 100 килограммов лапши, и эта цифра может иногда доходить до 150 килограммов, говорит владелец заведения.
В меню только одно блюдо. У этого супа с лапшой чуть солоноватый бульон, но когда он смешивается со свежими овощами, ростками и другими ингредиентами, ароматы которых хорошо сочетаются, то получается вкусное, популярное блюдо. Секрет супа bun mam — это ферментированная рыба или креветочная паста. Блюдо подаётся с несколькими наполнителями, включая баклажаны и пучки зелени. Было бы преступлением наслаждаться лапшой с ферментированной пастой и не попробовать некоторых интересных гарниров к ней, таких, как баклажаны или стебли водяной лилии.
Рыбный пирог, завернутый в целый стручок перца чили, является особым дополнением, которое делает блюдо более привлекательным, не говоря уже о пряном вкусе.
Жареная свинина является незаменимым элементом bun mam.
Миска bun mam с креветками, жареной свининой, кальмарами и перцем с рыбным пирогом в стручке чили стоит 55 000 VND (2,36 USD). Кафе переполнено во время обеденного перерыва и ужина, но суп можно взять в пластиковых контейнерах на вынос.
Источник: vnexpress.net
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