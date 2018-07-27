Как приготовить идеальные вафельные трубочки

Вафельные трубочки — лакомство для настоящих сладкоежек. Один их вид уже заставляет вкусовые рецепторы трепетать и требовать этот идеальный десерт в срочном порядке. Интересен тот факт, что в 13-14 веке вафельные трубочки были едой бедняков: их готовили из оставшегося теста и приправляли сиропом. Кто бы мог подумать, что спустя несколько веков десерт станет одним из самых желанных лакомств по всему миру.

В детстве все было просто: вафельные трубочки покупали в магазине или их готовили мамы и бабушки. Как быть во взрослой жизни? Конечно, можно отправиться в ближайшую кондитерскую или делегировать приготовление трубочек маме, но куда интереснее приготовить их самостоятельно. Это совсем не сложно.

KitchenMag собрал подборку рецептов теста и начинки для вафельных трубочек. Побалуйте себя и домашних!

Экспериментировать можно не только с начинкой для вафельных трубочек, но и с базовым ингредиентом — с тестом. От его вкуса тоже многое зависит. Попробуйте приготовить тесто по нашим рецептам и выберите своего фаворита.

Все рецепты готовятся схожим образом. Ингредиенты нужно подготовить заранее: они должны быть комнатной температуры, а значит их нужно заранее достать из холодильника. Сперва миксером смешивается база — яйца и сахар. Затем к ним следует добавить сливочное масло и еще раз смешать. После необходимо ввести муку и снова взбить массу. Уже потом нужно добавить все дополнительные ингредиенты и замесить тесто до однородной массы.

Как проверить, что тесто готово? Оно должно быть правильной консистенции — похожим на кефир.

Многие считают, что вафельные трубочки можно приготовить только в вафельнице. Конечно, этот гаджет позволяет соорудить максимально аппетитные и фактурные трубочки, но это далеко не единственный вариант. Трубочки также можно приготовить в обычной сковороде или в духовке.

Хотя предпочтение по возможности все же стоит отдать вафельнице. В ней трубочки получаются тонкие и хрустящие.

С вафельницей все просто. Смажьте ее пластины небольшим количеством подсолнечного масле перед приготовлением. Хорошо прогрейте вафельницу: большинство современных гаджетов оснащено специальным индикатором, который показывает, что устройство готово. Если у вас вафельница из советского прошлого, проверьте температуру самостоятельно: капните подсолнечное масло на пластины — они должны зашипеть.

Приготовьте вафли. Налейте 1-2 столовые ложки на пластины и закройте вафельницу. Время приготовления одной вафли — 2-3 минуты. Вафли получатся аппетитные, тонкие и румяные.

Вам потребуется блинная сковорода. Нагрейте в ней небольшое количество подсолнечного масла. Влейте в сковороду небольшое количество теста и с помощью силиконовой лопатки равномерно распределите его по поверхности. Обжаривайте вафлю по 10-15 секунд с каждой стороны.

Вафли можно приготовить и в духовке. Застелите противень пергаментом для выпекания. Заранее нарисуйте на ней круги — так вам будет удобнее распределять тесто. В каждый круг влейте по одной столовой ложке теста. Разровняйте тесто лопаткой, учитывая ваш «трафарет». Выпекайте вафли в течение 5 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.

Одна из главных составляющих вафельных трубочек — это начинка. Самый популярный вариант — сгущенка, но трубочки также можно «начинить» заварным кремом, шоколадным ганашем и другими интересными начинками.

Варегая сгущенка — абсолютный фаворит в том, что касается начинки для вафельных трубочек. Пробовать обязательно!

Смешайте вареную сгущенку и сливочное масло. Взбейте миксером до однородной массы.

Дополнительно добавьте коньяк и орехи.

Белковый крем — популярный вариант начинки для вафельных трубочек наравне со сгущенкой. С таким кремом особенно хорошо сочетаются трубочки из классического теста.

Яичные белки взбейте миксером до жестких пиков.

Добавьте в яичную смесь остальные ингредиенты и еще раз взбейте до однородной массы.

Прежде чем начинить трубочки кремом, охладите ее.

Шоколадный ганаш — довольно оригинальная начинка для вафельных трубочек. При этом она порадует вас изумительным насыщенным вкусом. Пить чай или кофе с такой трубочкой — сплошное удовольствие.

Сливки влейте в сотейник и поставьте на медленный огонь. Прогрейте.

Шоколад разломайте на кусочки и добавьте в сотейник к сливкам. Дождитесь, пока шоколад полностью не растворится.

Размешайте ганаш и уберите в холодильник на 1 час.

Через 1 час достаньте шоколадный крем из холодильника и взбейте миксером в течение 3-5 минут.

Если вам хочется испытать новые гастрономические впечталения, попробуйте приготовить вафельные трубочки с творожным кремом. Они получаются особенно нежными и вкусными.

Сливочное масло разомните вилкой и взбейте миксером до белого цвета.

Добавьте сахар. Взбейте снова.

Добавьте сгущенку и коньяк. Снова взбейте.

Творог пропустите через сито. По максимуму избавьтесь от комочков.

Добавьте его в основную массу. Взбейте все миксером до однородного состояния.