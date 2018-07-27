9 продуктов, которые нельзя повторно разогревать

Сложно представить себе жизнь без разогретой пищи. Эта простая манипуляция для многих стала нормой жизни. Но так ли безобидна эта привычка для нашего организма? Оказывается, что далеко не все продукты годятся для повторной термической обработки. Некоторым из них подогрев противопоказан по целому ряду причин.

Делимся с вами подборкой продуктов, которые ни в коем случае не стоит подвергать вторичной температурной обработке.

По количеству полезных веществ репа не уступает, а по некоторым позициям даже опережает, многие популярные овощи. В ней содержатся огромные запасы клетчатки и витаминов, кальция и фосфора, железа и марганца. Регулярное поедание репы способно полностью удовлетворить потребности нашего организма в этих полезных веществах. Но это только в том случае, если приготовленные из репы блюда не будут подвергаться повторной термической обработке.

Дело в том, что помимо различных витаминов и микроэлементов в составе репы содержится большое количество нитратов. При подогреве любого блюда из репы эти нитраты могут стать токсичными. В итоге повторного разогрева овоща, вы рискуете серьезно отравиться.

Чеснок является популярным ингредиентом большинства блюд. Имея особый аромат и вкус, он добавляется в первые блюда, закуски, мясные угощенья и гарниры. Но помимо вкуса и аромата, этот овощ ценится за свой богатый состав. И особенно за антиоксидант аллицин, который обладает поистине чудодейственными свойствами в борьбе с раковыми клетками. Подогрев овоща как раз и влияет на противораковые свойства овоща. В процессе вторичной термообработки из чеснока бесследно уходит вещество аллицин. Поэтому изначально очень полезный чеснок становится чем-то вроде обычной ароматной добавки к блюду.

Куриное мясо считается самым популярным и является частым гостем на столе. Но как ни странно, курица тоже относится к тем продуктам, которые лучше не разогревать повторно. Почему? Все дело в ее белковом составе. В процессе повторной термической обработки происходит изменение структуры белка. В результате все то, что изначально было так полезно для нашего организма неожиданно становится вредным. Подогретая курица становится тяжелой для усвоения организмом и может стать причиной появления гастрита и других проблем с пищеварением. Поэтому, если в вашем холодильнике осталась вкусная курица, лучше ешьте ее холодной. А если это вам не по душе, просто приготовьте из остатков курицы сэндвичи или закуски.

Сами по себе зеленые листовые овощи приносят огромную пользу организму. Но в зависимости от того, где их выращивали и при каких условиях, в них могут содержаться высокие концентрации нитратов. Для человеческого организма нитраты полностью безвредны, но это в том случае, если они не преобразуются в нитрозамины. А они уже несут в себе реальную угрозу из-за канцерогенных свойств. При подогреве зеленых листовых овощей именно это и происходит. В результате после поедания изначально полезной пищи могут возникнуть серьезные проблемы с пищеварением и ферментацией.

Если вы любите такие овощи, старайтесь есть их только в сыром виде. Поверьте, так организм получит намного больше пользы.

Большинство хозяек знают, что рис относится к тем продуктам, которые можно хранить длительное время. Но вот о том, что при хранении риса в условиях комнатной температуры, он довольно быстро становится источником распространения бактерий известно единицам. Даже хороший подогрев такого блюда не способен избавить его от всех бактерий. Соответственно от поедания такого риса велика вероятность подхватить пищевое отравление или несварение.

О том, что картофель, особенно запеченный в духовке, очень полезен для нашего организма знают все без исключения. В таком блюде содержится большое количество правильных сахаров, которые необходимы организму. Но оказывается, что хранение при комнатной температуре картофеля провоцирует развитие в нем бактерий ботулизма. Эти бактерии очень опасны для человека и запросто могут привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

Поэтому, если картофель пролежал долгое время, то его лучше выбросить. Даже подогрев не способен избавить такое блюдо от опасных бактерий, а вас от риска серьезного отравления.

Капуста брокколи в последнее время стала активно использоваться для приготовления блюд. И те, кто придерживается правильного питания, давным-давно знают, что наиболее полезным этот овощ считается при минимальной термической обработке. Чтобы брокколи не потеряла свой богатый состав антиоксидантов флавоноидов, ее лучше готовить на пару. А вот что касается термической обработки, то брокколи категорически нельзя повторно разогревать. При ее подогреве теряется 97% полезных веществ. В итоге блюдо, призванное изначально обогатить наш организм, становится бесполезной зеленой массой.

Из-за сложного строения белка, который входит в состав грибов, есть их необходимо только в день приготовления. При нагревании грибов повторно, структура, содержащегося в них белка изменяется. В итоге растительный белок начинает плохо усваиваться организмом. А это с большой вероятность приведет к вздутию живота, желудочным коликам и острым болям внизу живота. Кроме того, при повторном разогреве грибов целая куча химических соединений и волокон начинают распадаться с выделением ядов. А они уже оказывают серьезное воздействие на работу печени и сердца.

Сельдерей полезный во всех отношениях овощ. С ним можно приготовить вкуснейшие супы, закуски и пюре. Но вот свои положительные свойства сельдерей способен сохранять только до того момента, пока его повторно не подвергнут подогреву. Связано это с тем, что в составе овоща имеются все те же нитраты, которые безопасны нашему организму только в сыром или приготовленном виде. Повторное нагревание способствует образованию токсичных нитратов, которые при регулярном поедании могут даже стать причиной развития опухолей.