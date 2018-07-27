Висит груша, нельзя скушать: как фотографируют еду для рекламы

Часто реклама определенных продуктов привлекает наше внимание красивыми фотографиями. Именно этого добиваются маркетологи. Каждая деталь доводится до совершенства: свет, ракурс, цвета… Все эти вещи, на которые обыкновенный покупатель редко обращает внимание, и обеспечивают продажи. Но что на самом деле изображено в рекламе?

Источник: Postureo Español

Молоко, которое мы видим в рекламе, чаще всего таковым не является.

На самом деле это клей и солнцезащитный крем. Их смесь визуально сильно напоминает молоко, имеет привлекательную консистенцию и лучше блестит. Кроме того, хлопья для завтрака в ней не размокнут.

Пивная пена в рекламе всегда идеальная.

Потому что на самом деле это мыльная пена. Для съемок в пиво добавляют изрядную порцию мыла, чтобы пена была гуще и не опадала так быстро.

Экзотические коктейли представляют собой не то, что вы думаете.

На самом деле они сделаны из желатина и красителей. Реклама коктейлей вообще не имеет ничего общего с реальностью, и для их приготовления не используют алкоголь.

Аппетитный пар, поднимающийся над якобы только что приготовленными блюдами, на самом деле фикция.

Это просто дым от благовоний. Обратите внимание, что этот характерный дымок можно встретить буквально в каждой рекламе горячей еды.

Восхитительные тако с мясным фаршем сделаны не из мяса.

Это спонжи для макияжа. Аккуратно нарезанные и вымоченные в соусе, спонжи заменяют мясо, чтобы блюдо держало форму. Для идеального кадра тортильи склеивают между собой.

Лед в рекламе никогда не тает. Учитывая жар от осветительных приборов и длительность съемок, лед пришлось бы менять постоянно. Поэтому его делают из акрила.

Напитки в рекламе всегда хорошо охлажденные.

Конечно, ведь посуду мажут матирующим кремом и глицерином. Для этого сначала нужно убедиться, что напиток, как ни странно, нагрет. Сначала посуду смазывают матирующим кремом, а затем сбрызгивают смесью из 80% глицерина и 20% воды.

Такое аппетитное мороженое!

Как и в случае с кубиками льда, мороженое не способно выдержать высокие температуры в студии во время съемок. В данном случае использовали смесь муки и ванильного крема и придали ей форму ложкой для мороженого. Осталось только добавить соответствующие сиропы, и готово.

Мясо в рекламе практически сырое. Когда мясо готовится, оно всегда уменьшается в размере и в итоге выглядит сморщенно и неприятно. Чтобы этого избежать, используется почти сырое мясо, которое окрашивается сиропом для придания цвета. Следы от решетки нарисованы специальным маркером.

Многоэтажные сэндвичи не держатся сами в воздухе.

Им нужна опора. Позади этих аппетитных бутербродов скрывается произведение инженерного искусства, которое поддерживает структуру. Вся конструкция зафиксирована клейкой лентой, зубочистками и картоном.

Сыр в гамбургерах всегда выглядит идеально благодаря правильной температуре нагрева. Нужно продемонстрировать слегка подплавленный сыр, который еще не успел превратиться в бесформенную массу. Поэтому используют фен для волос.

Тортики тоже снимаются непросто. Идеальные слои бисквита проложены кусками картона, который прикрывают небольшим количеством взбитых сливок или крема, хотя порой достаточно и пены для бритья.