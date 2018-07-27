Ещё
Как приготовить кокосовую сгущёнку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как приготовить кокосовую сгущёнку 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
123 calories
Кокосовая сгущёнка
Для этого рецепта лучше всего подойдёт кокосовое молоко в консервной банке с большим процентом жирности. Кокосовая сгущёнка СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 123 ккал
Ингредиенты
Кокосовое молоко (около 60% жирности) 400 мл Сахар (кокосовый или мёд) ¼ стакана
Налейте кокосовое молоко в кастрюлю с толстым дном.
На среднем огне доведите молоко до кипения и сразу же уменьшите огонь.
Добавьте кокосовый сахар (можно заменить на мёд или нектар агавы) и перемешивайте, пока он полностью не растворится.
Оставьте молоко на слабом огне на 30—40 минут до загустения и потемнения цвета.
Уберите сгущёнку с огня, полностью остудите и перелейте в банку.
Храните в холодильнике.
Статьи по теме 5 причин полюбить кокосовое молоко 6 нереально вкусных кокосовых десертов Как приготовить полезную Нутеллу у себя дома Как приготовить арахисовую пасту дома
Запись «Как приготовить кокосовую сгущёнку» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
Рецепт дня: пирог с сыром, цукини и кукурузой Рецепт дня: запечённые конвертики со спаржей и сыром бри 2 классных рецепта пасты, которую вы ещё не пробовали
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену2
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой1
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса1
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
01:00
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение