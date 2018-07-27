Как приготовить кокосовую сгущёнку

123 calories

Кокосовая сгущёнка

Для этого рецепта лучше всего подойдёт кокосовое молоко в консервной банке с большим процентом жирности. Кокосовая сгущёнка СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 123 ккал

Ингредиенты

Кокосовое молоко (около 60% жирности) 400 мл Сахар (кокосовый или мёд) ¼ стакана

Налейте кокосовое молоко в кастрюлю с толстым дном.

На среднем огне доведите молоко до кипения и сразу же уменьшите огонь.

Добавьте кокосовый сахар (можно заменить на мёд или нектар агавы) и перемешивайте, пока он полностью не растворится.

Оставьте молоко на слабом огне на 30—40 минут до загустения и потемнения цвета.

Уберите сгущёнку с огня, полностью остудите и перелейте в банку.

Храните в холодильнике.

Статьи по теме 5 причин полюбить кокосовое молоко 6 нереально вкусных кокосовых десертов Как приготовить полезную Нутеллу у себя дома Как приготовить арахисовую пасту дома

Запись «Как приготовить кокосовую сгущёнку» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.