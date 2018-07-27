Производители опасаются массовых изъятий мяса и молока из магазинов 

Как пишут «Ведомости», это может произойти из-за новых требований по уровню антибиотиков в мясе, молоке, яйцах. С середины августа вступают в силу нормы Евразийской экономической комиссии. Речь идёт о более чем 70 веществах и их содержании в продуктах. Сейчас же требования установлены только для шести категорий. По мнению производителей, которые написали письмо в Евразийскую комиссию, новые критерии потребуют дорогостоящего контроля. В Россельхознадзоре также говорят, что пока не знают, как работать по этим правилам.