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Производители опасаются массовых изъятий мяса и молока из магазинов
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Производители опасаются массовых изъятий мяса и молока из магазинов 

Авторадио 2 часа назад
Как пишут «Ведомости», это может произойти из-за новых требований по уровню антибиотиков в мясе, молоке, яйцах. С середины августа вступают в силу нормы Евразийской экономической комиссии. Речь идёт о более чем 70 веществах и их содержании в продуктах. Сейчас же требования установлены только для шести категорий. По мнению производителей, которые написали письмо в Евразийскую комиссию, новые критерии потребуют дорогостоящего контроля. В Россельхознадзоре также говорят, что пока не знают, как работать по этим правилам.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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