В ЕАЭС о содержании растительных жиров в «молочке» напишут крупно

Вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь на упаковках молокосодержащих продуктов информация о заменителях молока будет размещаться в специальном поле, выделенном ярким цветом. А производители не смогут давать им названия, используя молочные термины, сообщает корреспондент «МИР 24» Анна Парпура

Сметанные, сырные и творожные продукты доживают последние дни. Правда, речь идет не о самом товаре, а только о названиях, которые могут запутать покупателя. Ведь сейчас производители называют «молочкой» продукты, приготовленные с добавлением растительных жиров. А это в корне неверно, утверждают эксперты.

«Такие продукты, которые относятся к молочной категории, но имеют в своем составе растительные жиры, не могут больше называться творожным продуктом, сырным и так далее. Теперь появляется очень длинная обязательная формулировка, звучит она следующим образом: «молокосодержащий продукт, приготовленный с добавлением растительных жиров» по технологии творога, сыра и так далее», — говорит заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова

Сложная формулировка по задумке должна облегчить выбор покупателю. Больше не нужно щуриться, читая состав, напечатанный мелким шрифтом. О содержании растительных жиров напишут крупно и на лицевой стороне упаковки. Эксперты Евразийской экономической комиссии , которые инициировали закон, показывают, как теперь должен быть оформлен продукт.

«Само название потребителю говорит о том, что в продукте заменитель молочного жира. При маркировке наносится информационное поле: «содержит растительные масла». Оно должно быть контрастно общему фону этикетки», — говорит советник отдела технического регулирования и стандартизации департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Светлана Абукаджиева.

Однако самые заметные изменения произойдут в холодильниках с мороженым. Теперь будет сложнее найти пломбир. Ведь это гордое звание может носить лишь десерт, приготовленный без добавления растительных жиров.

Закон уже вступил в силу. У производителей есть полгода, чтобы изменить упаковку, которая, кстати, может и отпугнуть покупателя, считают маркетологи. Узнав всю правду о продукте, люди либо купят товар дороже, но качественнее, либо не будут покупать вовсе, если финансы не позволяют. Однако исполнять закон производителям все-таки придется.

«Самым главным проверяющим органом будут торговые сети. Потому что если производитель не будет отвечать тем требованиям, которые на сегодняшний день есть, ни одна торговая сеть не возьмет этот продукт на прилавок», — говорит маркетолог Дмитрий Сендеров.

К слову, и фальсификат в сетевых магазинах встречается редко. Это доказал и эксперимент телеканала «МИР» . Мы купили творог: один — в сетевом магазине, другой -на рынке. Оба образца самой дешевой категории. И проверили их на содержание растительных жиров, которых не должно быть в продукте. Проверку прошел только творог из супермаркета.

«Творог развесной, который купили на Преображенском рынке, не соответствует требованиям технического регламента из-за обнаружения в нем растительных жиров. Это говорит о том, что данное название вводит потребителя в заблуждение. Этот продукт не может называться творогом», — говорит начальник санитарного отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора Людмила Чикина.

Стоил творог с рынка на 15% дешевле магазинного. И это в очередной раз подтверждает правило: за качество нужно платить дороже.

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