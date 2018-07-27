5 решений для идеальной кожи и красивых волос

Красивые волосы и здоровая кожа — это два слагаемых, из которых состоит образ человека. По всему миру люди регулярно тратят огромные суммы денег на средства по уходу за волосами и кожей, особенно преуспевают в этом женщины, их расходы на декоративную косметику колоссальны. Многие покупки совершаются под влиянием рекламных технологий, на самом деле уход за кожей и волосами проще, чем нам преподносят. Средства домашней косметологии не менее эффективны, чем коммерческие продукты, при этом они основаны на натуральных компонентах и обходятся гораздо дешевле.

Проблемы с кожей и волосами часто возникают по причине загрязненности окружающей среды, ежедневно мы вступаем в контакт с сотнями химических элементов и соединений. Учитывая этот факт, будет нерационально использовать искусственные химические средства для ухода, выбор нужно сделать в пользу природных составов. Ниже приведены пять распространенных проблем с доступными путями решения.

Уставшая кожа с признаками старения

Нездоровый цвет кожи и появление первых линий морщинок можно обратить вспять при помощи обыкновенных помидоров. Эти плоды доступны в любое время года, высокое содержание воды в помидорах удобно при использовании их в качестве маски. В томатах присутствует витамин С, а также ликопин, в совокупности они оказывают восстанавливающий эффект, заживляют повреждения на клеточном уровне.

Для того, чтобы сделать маску из помидоров, нужно смешать измельченную мякоть плода с небольшим количеством муки, это необходимо для уплотнения консистенции. Смесь наносится на кожу лица и выдерживается до полного высыхания, после смывается теплой водой. Сразу же после первой процедуры будет заметно, что кожа стала более приятной по цвету, регулярные маски из помидора сделают ее более здоровой и молодой.

Глубокое загрязнение кожи

Любая кожа нуждается в хорошем очищении, отшелушивание — это обязательная составляющая очищения. При помощи отшелушивания удаляется верхний ороговевший слой из отмерших клеток кожи, а также выводятся загрязнения из кожных пор. После одного отшелушивания кожа станет более мягкой на ощупь, а если сделать их регулярной привычкой, то перестанут беспокоить высыпания и черные точки. При удалении мертвых клеток эпителия приток крови к коже усиливается, она получает больше питательных веществ и становится менее подверженной старению. Для проведения отшелушивания в домашних условиях нужно измельчить 1-2 столовые ложки овсяных хлопьев и добавить 1-2 столовые ложки меда. Эта смесь наносится на кожу, затем распределяется по всему лицу мягкими массирующими движениями.

Частички овсянки будут выполнять эффект отшелушивания, а мед — помогать коже удерживать влагу.

Высыпания и воспалительные элементы на коже

Если кожа склонна к воспалениям, то ей необходимо кокосовое масло. По своему составу масло кокоса предназначено для противовоспалительного и противогрибкового действия, оно убивает микробы и делает кожу более чистой. Также кокосовое масло известно свойствами устранять пигментные пятна и темные круги под глазами. Использование масла уместно не только для кожи, но и для волос, при нанесении на корни оно питает, при нанесении на кончики — увлажняет и защищает волосы от сечения.

Безжизненные поблекшие волосы

Самая лучшая маска для безжизненных и поблекших волос — это смесь из авокадо и сырых яиц. Волосы состоят преимущественно из белка, а эти два продукта богаты на содержание аминокислот. В яичном желтке содержится лютеин, этот элемент делает волосы более гладкими, помогает им удерживать влагу. Для одного использования будет достаточно половинки плода авокадо, мякоть нужно измельчить и смешать с одним яйцом. Такую маску можно делать дважды в неделю и даже чаще, эффект становится заметным после нескольких процедур.

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Медленный рост волос

Выпадение и медленный рост волос устраняются при помощи обыкновенного репчатого лука. В плодах репчатого лука содержится много серы, этот элемент стимулирует выработку коллагена. При нанесении на кожу головы выжатый из репчатого лука сок будет согревать и даже немного щипать, за счет этого рост волос ускорится. Спустя 10-15 минут после нанесения маска из лукового сока смывается водой, затем нужно помыть голову с шампунем.

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