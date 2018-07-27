Сладкие грезы: пять тортов на все времена

20 июля сладкоежки отметили Международный день торта, зародившийся в 2009 году. Праздник напоминает о мире, дружбе и любви. В этот день его основоположниками — Россией, Украиной, США, Беларусью, Азербайджаном, Арменией, Израилем и Молдовой — был испечен «многонациональный» торт. Безусловно, у каждой страны есть свои национальные рецепты, ставшие когда-то классикой кондитерского искусства. Они переписываются, перепечатываются, тщательно хранятся и передаются среди кондитеров и сладкоежек. Девиз этого дня — I cake you, что в переводе «Я приду к тебе с тортом».

PRIMPRESS тоже пришел к своим читателя с тортом, вернее, с пятью рецептами тортов на все времена. Угощайтесь!

1. Торт «Наполеон»

Ингредиенты: для заварного крема: мука — 70-80 грамм, молоко — 500 мл, сахарный песок — 300 грамм, яйцо — 2 шт., ваниль по вкусу; для теста: сливочное масло или маргарин — 200 грамм, мука — 4 стакана, яичный желток — 4 шт., водка — 70 грамм, уксус — 70 грамм, питьевая вода — 300 мл, соль — щепотка, лимонная кислота — щепотка; смазка для теста: сливочное масло или маргарин 800 грамм, мука — 200 грамм.

Рецепт. Взбиваем маргарин с мукой и делим на 12 частей, потому что каждый пласт теста мы обмазываем по три раза. В емкость с мукой протираем сливочное масло или маргарин через терку, добавляем яичные желтки и перемешиваем до однородной консистенции. Добавляем соль, лимонную кислоту, водку, уксус и постепенно теплую воду. Замешиваем тесто и делим его на три части. Раскатываем тесто и смазываем полученной массой, закрываем конвертом и отправляем в холодильник на 30 минут. Повторяем эту процедуру три раза. Тесто делим на три части, раскатываем каждый пласт и запекаем 10-15 минут при температуре 220 градусов. После выпекания обрезаем края — они нам понадобятся для крошек сверху. Перемешиваем муку с сахарным песком, добавляем яйца, молоко и ставим на слабый огонь, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Доводим до кипения и затвердения, остужаем и добавляем ваниль. Смазываем пласты кремом и посыпаем крошкой.

2. Торт «Медовик»

Ингредиенты: для теста: 160 грамм меда, 100 грамм сахара, 2 крупных яйца, 100 грамм сливочного масла, 350 грамм муки, 1 ч.л. соды, щепотка соли; для крема: 700 грамм самой жирной сметаны, 120 грамм меда, сок и цедра 1 лимона.

Рецепт. Взбейте яйца с сахаром и медом в жаропрочной миске или кастрюльке. Положите нарезанное ножом на кусочки масло и поставьте посуду на водяную баню: в кастрюлю большего размера, на треть заполненную слабо кипящей водой. Перемешивая венчиком, дождитесь, пока масса станет совершенно однородной и прогреется — после этого можно переставить кастрюлю на небольшой огонь или продолжать готовить на водяной бане. Варите до закипания. Как только масса закипит, всыпьте соду и соль, взбивайте венчиком, пока масса не станет пышной и светлой. Снимите с огня, всыпьте муку и вымесите тесто до гладкости. Остудите и поставьте в холодильник минимум на 1 час. Разогрейте духовку до 170 градусов. Нарисуйте на листе пергамента круг диаметром 22 см. Берите тесто и столовым ножом размазывайте его ровным слоем по кругу. Толщина слоя должна быть 2–3 мм. Выпекайте тесто до лег­кого золотистого цвета — это обычно занимает 5–7 мин. Не передержите! Пока печется один корж, сделайте следующий на новом листе пергамента. Один корж нужен для крошек. Пока готовые коржи остывают, приготовьте крем. Взбейте сметану миксером в пышную массу. И только после того как она взбита, вмешайте мед, цедру и сок лимона. Соберите торт, промазывая сметанным кремом каждый корж и бока. Верх присыпьте раскрошенным коржом. Перед подачей медовик должен настояться минимум 6 часов.

3. Торт «Павлова»

Ингредиенты: 3 крупных или 4 мелких яйца (яичные белки), 1/2 стакана сахара, 1/2 стакана сахарной пудры, сок 1 лайма, цедра 1 лайма, 1 щепотка соли, 70 грамм сливочного сыра, 1 стакан сливок жирностью не менее 35%, 1,5 ст.л. ликера с личи, лучше «Сохо» или «Болс», 400 грамм клюквы в сахаре, 100 грамм свежей клюквы, плитка белого шоколада, веточки розмарина.

Яйца взбейте с солью, постепенно добавляя сахар. Когда масса станет плотной и увеличится в объеме, аккуратно добавьте сахарную пудру, цедру и 2 ст. л. лаймового сока. На листе бумаги для выпечки нарисуйте кольцо с внешним диаметром 20 см и внутренним — 8 см. Переверните рисунком на противень, сверху с помощью ложки сформируйте кольцо из сахарно-белковой массы, в середине должно получиться углубление для крема. Выпекайте в духовке 70 мин при температуре 120 градусов. Сверху должна образоваться тонкая корочка, а внутри меренга останется немного влажной. Готовое кольцо оставьте в приоткрытой духовке до полного остывания. Переложите меренгу на сервировочное блюдо. Холодные сливки, сыр и ликер взбейте до плотной массы. В середину кольца выложите часть клюквы, сверху выложите крем. Поверх украсьте клюквой в сахаре и свежими ягодами. Растопите шоколад, переложите в кондитерский мешок. Нанесите по окружности торта тонкие линии.

4. Торт «Птичье молоко»

Ингредиенты: для глазури: 205 грамм горького шоколада (с содержанием какао от 70%); для коржей: 140 грамм пшеничной муки высшего сорта, 105 грамм сахара, 110 грамм сливочного масла, 2 яйца; для суфле: 460 грамм сахара, 200 грамм сливочного масла, 3 белка, 20-25 грамм гранулированного или 13-16 грамм листового желатина, 95 грамм классического сгущенного молока, 2 грамм лимонной кислоты.

Рецепт. Желатин замочить в 200 грамм холодной питьевой воды приблизительно на 1 час. Можно использовать как отечественный гранулированный желатин, так и импортный в пластинах. Приготовить сдобно-сбивной полуфабрикат. Сахарный песок растереть венчиком со сливочным маслом до однородности. Добавить яйца и снова перемешать. Ввести просеянную муку. Перемешать. Констинстенция теста — как сметана, только немного тягучая. Противень застелить бумагой для выпечки, смазать сливочным маслом и размазать полученную массу слоем 0,5 см. Духовку разогреть до 250-270 градусов. Выпекать 5-7 минут до золотистого цвета. Готовое тесто остудить и вырезать из него два одинаковых прямоугольника (круга или квадрата — в зависимости от определенной вами формы торта). Соединить 460 грамм сахара и 150 грамм питьевой воды. Довести до кипения, огонь убавить. Добавить лимонную кислоту. Варить 30-40 минут при слабом огне, помешивая, пока сироп не станет немного тягучим. Если поднять ложку с сиропом из кастрюли, то «нитка» сиропа не должна оборваться. Добавить желатин, перемешать. Как смесь начнет густеть, снять с огня. Для молочно-белкового крема (суфле) взбить с помощью миксера белки. Они должны увеличиться в объеме в четыре-пять раз. В белки аккуратно тонкой струйкой ввести сироп. Снова взбить. Дать постоять полученной массе при комнатной температуре 5 минут. Масло растереть венчиком до белого цвета. Добавить сгущенное молоко и перемешать до констинтенции сметаны. Масло со сгущенным молоком ввести в белковую массу. Перемешать с помощью миксера. Форму без дна (сервировочное кольцо) поставить на бумагу для выпечки, подложив под нее разделочную доску. В форму положить корж. Залить его равномерно молочно-белковым кремом, оставив около 100 грамм массы. Положить второй корж. Распределить оставшийся крем. Остужать в холодильнике в течение 10 минут при температуре -3 градуса. Для глазури шоколад растопить на водяной бане, аккуратно помешивая. Если шоколадная масса получается очень густой, добавить сливочное масло. Когда шоколад окончательно растает, достать форму с суфле из холодильника и облить вверх шоколадной глазурью. Снова поставить форму в холодильник. С готового птичьего молока снять форму. Торт можно украсить сливочной помадой, сливочным кремом или шоколадом. Торт можно подавать сразу после украшения, тогда масса будет нежной. А можно выдержать в холодильнике еще 24 часа, тогда суфле станет более пористым.

5. Торт «Черный лес» («Шварцвальдский вишневый торт», «Шварцвальд», «Блэк Форест»)

Ингредиенты: для бисквита: 5 яиц, 125 грамм сахарного песка, 125 грамм муки, 2 ст.л. какао-порошка, 1 ч.л. разрыхлителя; для крема: 500-600 мл 33%-х сливок, 2 ст.л. сахара; для сиропа: 150 грамм сахарного песка, 150 мл воды, 30 мл вишневого ликера или сиропа; для начинки: 400 грамм свежемороженой вишни, 100 грамм сахарного песка, 1 ст.л. крахмала, 3 ст.л. воды; для украшения: 100 грамм горького шоколада.

Нагреть духовку до 180 градусов. Дно разъемной формы застелить пергаментной бумагой, а бока смазать маслом. Для того чтобы бисквит получился ровным необходимо уплотнить бока формы. Для этого сложить фольгу в 2 слоя, а на середину положить мокрую ткань. Завернуть ткань в фольгу и обмотать такой фольгой форму. так действительно бисквит получается ровным. Яйца соединить с сахаром и взбивать 10 минут. Муку соединить с какао, разрыхлителем, просеять и аккуратно вмешать во взбитые яйца, мешая снизу вверх. Вылить тесто в подготовленную форму. У меня форма 26 см, хотя лучше конечно использовать форму 23-24 см, бисквит будет повыше. Выпекать в разогретой духовке 30 минут. Пока выпекается бисквит готовим начинку: замороженную вишню соединить с сахаром, довести до кипения и проварить 3 минуты. Если слишком много жидкости, то ее можно добавить в сироп. Крахмал развести холодной водой и тонкой струйкой влить в кипящую вишневую массу. Как только смесь загустеет, снять с огня и охладить. Для пропитки коржей приготовить сироп: сахар с водой довести до кипения. Снять с огня и добавить вишневый ликер. Вместо ликера можно добавить сок вишни, который сливается при приготовлении начинки. В этом торте крем — взбитые сливки, поэтому чем качественнее будут сливки, тем лучше и вкуснее крем. Сливки взбить с сахаром до крепких пиков. Бисквитную основу разрезать на 3 коржа. Первый корж пропитать сиропом, сверху выложить 1/3 взбитых сливок и всю вишневую начинку. Накрыть вторым слоем бисквита, пропитать его сиропом, смазать 1/3 частью сливок. Накрыть третьим слоем, также пропитать его сиропом. Оставшиеся сливки распределить на верх и бока торта. Для украшения растопить горький шоколад, вылить на холодную доску (лучше если это будет мраморная доска). Дать застыть при комнатной температуре. Затем ложкой или кондитерским кольцом снять с шоколада тонкую стружку. Эту стружку выложить на поверхность и бока торта.