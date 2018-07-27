Сколько переваривается разная еда на самом деле

Между основным приемом пищи и фруктами диетологи всегда рекомендует выдерживать паузу в 2-4 часа. Дело тут вовсе не в том, что они могут не сочетаться по вкусу, а в разной скорости переваривания продуктов. Желудочно-кишечный тракт плохо справляется со смешанной едой. Она ложится в желудке камнем и начинает закисать и бродить, вызывая в животе дискомфорт и вздутие. Организм постепенно накапливает шлаки и токсины, что негативно отражается на здоровье.

Чтобы обойтись без неприятных сюрпризов, для приготовления блюд нужно использовать продукты с примерно одинаковым временем переваривания. Эта базовая таблица скорости переваривания основных продуктов в сыром виде (после тепловой обработки время переваривания увеличивается примерно в 1,5 раза) подскажет, каких сочетаний на одной тарелке лучше избегать.

Продукты и время переваривания

Вода: сразу попадает в кишечник Овощной бульон: 15-20 минут Овощной сок: 15-20 минут Фруктовый сок: 15-20 минут Фрукты с большим содержанием воды и ягоды: 20 минут Грейпфрут, апельсин, виноград: 30 минут Сырые овощи, салаты без масла: 30-40 минут Вареные овощи: 40 минут Груша, яблоко, вишня, персик: 40 минут Различные сорта капусты, кукуруза, кабачки: 45 минут Яйцо: 45 минут Корнеплоды (репа, пастернак, морковь): до 1 часа Рыба: 1 час Содержащие крахмал овощи: 1,5-2 часа Бобовые: 2 часа Каши: 2 часа Молочные продукты: 2 часа Мясо птицы: 2,5-3 часа Семена подсолнечника, тыквы и др. : 3 часа Орехи: 3 часа Баранина: 4 часа Говядина: 4 часа Свинина: 5,5-6 часов