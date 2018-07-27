Рецепты здоровья: ягоды малины при простуде

Ягоды малины обладают выраженным потогонным, противовоспалительным, жаропонижающим действием, поэтому традиционно применяются народной медициной при лечении простудных заболеваний.

Ягоды малины — вкусное лекарство от простуды

Используются свежие, протертые с сахаром, сушеные ягоды, и сейчас самое время позаботиться об их заготовке. Однако не забывайте о противопоказаниях: малину не следует применять при нефритах и подагре. Ягоды на сушку собирают в сухую погоду, перебирают, подвяливают в течение суток, а затем сушат при температуре +50…+60 градусов в сушилке. Правильно высушенное сырье не слипается и не пачкает руки.

Настой ягод малины

2 ст.ложки сушеных ягод залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить, сырье отжать. При простуде и гриппе пить горячим 2-3 раза в день как потогонное средство.

Малина с молоком и медом при простуде

Смешать по 1 ст.ложке ягод малины (измельченных свежих или протертых с сахаром), меда и сливочного масла, добавить 30 г коньяка или водки, залить 1 стаканом горячего молока, хорошо перемешать. Выпить на ночь. Это сильное потогонное средство, поэтому желательно сразу приготовить смену белья, чтобы переодеть больного и перестелить постель после обильного потовыделения. Более мягкий вариант этого средства: смешать по 1 ст.ложке ягод малины, меда и лимонного сока, залить 1 стаканом горячего чая, перемешать. Пить горячим перед сном.

Малина и липовый цвет при простуде

Смешать взятые поровну сушеные ягоды малины и цветки липы. 1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить. Принимать горячим 3-4 раза в день по 0,5 стакана.

Потогонный травяной чай с малиной

Смешать сушеное измельченное растительное сырье:

2 части ягод малины;

2 части листьев мать-и-мачехи;

1 часть травы душицы.

1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить, сырье отжать. Принимать 3-4 раза в день по 0,5 стакана.

Потогонный травяной сбор с малиной

Смешать взятое в равных долях сушеное измельченное растительное сырье:

ягоды малины;

липовый цвет;

кору ивы белой;

лист мать-и-мачехи;

семена аниса обыкновенного.

1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, кипятить на медленном огне в течение 5 минут, процедить. Принимать горячим на ночь по 1 стакану.

Противогриппозный бальзам с малиной

Тщательно смешать сушеное измельченное растительное сырье:

по 50 г ягод и листьев малины;

2 ст.ложки травы душицы обыкновенной;

2 ст.ложки травы иссопа лекарственного;

2 ст.ложки цветочных корзинок ромашки лекарственной;

2 ст.ложки листьев мать-и-мачехи.

Залить полученную смесь 0,5 л водки, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 2 недель, процедить. Добавить 3 ст.ложки меда, перемешать, снова укупорить и настаивать еще 4 дня. При простудных заболеваниях и гриппе добавлять по 1 ч.ложке бальзама в чай с медом 3-4 раза в день. Вам также могут пригодиться рецепты:

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