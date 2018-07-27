Рецепт дня: Гамбургер с перечным соусом

27 июля отмечается «день рождения» гамбургера. Чем не повод приготовить это легендарное блюдо дома?

Помните анекдот про хомяка и крысу? Встречаются два грызуна. Крыса сетует: мол, хомяк, почему все так несправедливо? Мы с тобой близкие родственники, но тебя все любят, кормят, клетку чистят, а меня травят, бьют, гоняют… Хомяк, поковыряв в зубе, отвечает: пиар у тебя, крыса, фиговый.

С гамбургером почти та же история. Чтобы бифштекс, обязанный своим названием немецкому городу Гамбургу, стал мировым гастрономическим символом и королем фастфуда, немцам не хватило малого: засунуть свою котлету между двумя булочками и как следует ее попиарить. Это сделали предприимчивые американцы, а именно человек по фамилии Лессинг. 27 июля 1900 года в небольшом штатовском городке Нью-Хейвен была продана первая котлета с листиком салата, политая соусом и вложенная между двумя булочками для того, чтобы ее удобно было есть на ходу.

Сильно сомневаюсь, что найдется человек, не затерянный в джунглях тропических лесов или песках пустыни, хоть раз в жизни не откусивший от бутерброда, который сегодня подают и в дорогущих элитных ресторанах, и в самых дешевых придорожных забегаловках. А я вам сейчас свой любимый рецепт подкину и его секрет расскажу. Попробуйте, уверяю вас, не пожалеете!

Что потребуется (на 4 бургера):

4 булочки для бургеров

1 крупный помидор

8 листиков салата

Для котлеты:

200 г говядины (бедро, лопатка или огузок)

200 г свинины (лучше окорок)

пара ломтиков подсохшего белого хлеба

1 луковица

2 зубчика чеснока

несколько веточек петрушки

соль

свежемолотый черный перец

Для соуса:

3–4 сладких болгарских перца

несколько веточек кинзы

сок четвертинки лимона

100 г густой сметаны

соль, сахар, копченая паприка, чеснок — по вкусу

1. Первым делом разогрейте духовку градусов на 220, положите в нее перцы и запеките до обгоревшей корочки.

2. Горячие перцы — быстренько в полиэтиленовый пакет, закрутите их там и оставьте пропариться.

3. Хлеб замочите в воде (не в молоке!).

4. Мясо пропустите через мясорубку вместе с хлебом. Чеснок и лук мелко порубите.

5. Соедините фарш, лук, чеснок, добавьте мелко нарезанную петрушку, приправьте солью и перцем, хорошенько вымесите и отбейте об стол.

Если хотите идеально ровные котлетки, точно соответствующие размерам булочки, разровняйте фарш на столе наподобие теста и вырежьте кружкой или стаканом кружочки нужного диаметра.

6. Аккуратно поддев лопаточкой мясные лепешки, перенесите их на противень и выпекайте при 200 градусах 15–20 минут до румяной корочки.

Главный секрет моего любимого бургера — в соусе, вернее, в запеченных перцах. Именно они дают соусу чудесную подкопченную нотку вкупе с мелко нарубленной кинзой, ароматным чесноком и свежим лимоном. Получается ну очень вкусно!

7. Перцы выньте, очистите от семян и кожуры (она теперь легко снимется), мелко-мелко нарубите.

8. Добавьте к мякоти перцев сметану, пропущенный через пресс чеснок, лимонный сок, нарезанную кинзу, щепотку сахара, соли и копченой паприки. Хорошенько перемешайте, непременно попробуйте и добавьте, чего вам не хватает: кислоты, соли, сладости или остроты.

9. Дальше все элементарно: разрезаете булочку вдоль пополам, кладете на нижнюю половинку лист салата, пару ложек соуса, котлетку, несколько тонких ломтиков помидора, снова соус, еще один листик салата и верхнюю булочку!

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