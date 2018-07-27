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Рецепт дня: Гамбургер с перечным соусом
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Рецепт дня: Гамбургер с перечным соусом 

ИД «Собеседник» 43 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
27 июля отмечается «день рождения» гамбургера. Чем не повод приготовить это легендарное блюдо дома?
Помните анекдот про хомяка и крысу? Встречаются два грызуна. Крыса сетует: мол, хомяк, почему все так несправедливо? Мы с тобой близкие родственники, но тебя все любят, кормят, клетку чистят, а меня травят, бьют, гоняют… Хомяк, поковыряв в зубе, отвечает: пиар у тебя, крыса, фиговый.
С гамбургером почти та же история. Чтобы бифштекс, обязанный своим названием немецкому городу Гамбургу, стал мировым гастрономическим символом и королем фастфуда, немцам не хватило малого: засунуть свою котлету между двумя булочками и как следует ее попиарить. Это сделали предприимчивые американцы, а именно человек по фамилии Лессинг. 27 июля 1900 года в небольшом штатовском городке Нью-Хейвен была продана первая котлета с листиком салата, политая соусом и вложенная между двумя булочками для того, чтобы ее удобно было есть на ходу.
Сильно сомневаюсь, что найдется человек, не затерянный в джунглях тропических лесов или песках пустыни, хоть раз в жизни не откусивший от бутерброда, который сегодня подают и в дорогущих элитных ресторанах, и в самых дешевых придорожных забегаловках. А я вам сейчас свой любимый рецепт подкину и его секрет расскажу. Попробуйте, уверяю вас, не пожалеете!
Что потребуется (на 4 бургера):
4 булочки для бургеров
1 крупный помидор
8 листиков салата
Для котлеты:
200 г говядины (бедро, лопатка или огузок)
200 г свинины (лучше окорок)
пара ломтиков подсохшего белого хлеба
1 луковица
2 зубчика чеснока
несколько веточек петрушки
соль
свежемолотый черный перец
Для соуса:
3–4 сладких болгарских перца
несколько веточек кинзы
сок четвертинки лимона
100 г густой сметаны
соль, сахар, копченая паприка, чеснок — по вкусу
1. Первым делом разогрейте духовку градусов на 220, положите в нее перцы и запеките до обгоревшей корочки.
2. Горячие перцы — быстренько в полиэтиленовый пакет, закрутите их там и оставьте пропариться.
3. Хлеб замочите в воде (не в молоке!).
4. Мясо пропустите через мясорубку вместе с хлебом. Чеснок и лук мелко порубите.
5. Соедините фарш, лук, чеснок, добавьте мелко нарезанную петрушку, приправьте солью и перцем, хорошенько вымесите и отбейте об стол.
Если хотите идеально ровные котлетки, точно соответствующие размерам булочки, разровняйте фарш на столе наподобие теста и вырежьте кружкой или стаканом кружочки нужного диаметра.
6. Аккуратно поддев лопаточкой мясные лепешки, перенесите их на противень и выпекайте при 200 градусах 15–20 минут до румяной корочки.
Главный секрет моего любимого бургера — в соусе, вернее, в запеченных перцах. Именно они дают соусу чудесную подкопченную нотку вкупе с мелко нарубленной кинзой, ароматным чесноком и свежим лимоном. Получается ну очень вкусно!
7. Перцы выньте, очистите от семян и кожуры (она теперь легко снимется), мелко-мелко нарубите.
8. Добавьте к мякоти перцев сметану, пропущенный через пресс чеснок, лимонный сок, нарезанную кинзу, щепотку сахара, соли и копченой паприки. Хорошенько перемешайте, непременно попробуйте и добавьте, чего вам не хватает: кислоты, соли, сладости или остроты.
9. Дальше все элементарно: разрезаете булочку вдоль пополам, кладете на нижнюю половинку лист салата, пару ложек соуса, котлетку, несколько тонких ломтиков помидора, снова соус, еще один листик салата и верхнюю булочку!
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №28-2018.
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