Как быстро очистить лосося от костей

Филе лосося можно приготовить сотней разнообразных способов и испортить всего лишь своей невнимательностью во время очистки от костей. Действительно, впечатление от превосходно запеченного куска рыбы будет смазано стоит вам только нащупать во рту инородный для блюда предмет, который повар забыл вытащить перед приготовлением. Чтобы ваши гости не могли упрекнуть вас в небрежности, предлагаем освоить простой метод очистки лосося от костей, с помощью которого за считанные минуты можно извлечь на свет божий даже самых мелких «паршивцев».

Инструмент

Для очистки филе лосося от костей вам, кроме ваших пальцев, могут пригодиться: острогубцы, ювелирные плоскогубцы, зажимы или специальный рыбный пинцет.

Обнаружение костей

Положите филе на ровную плоскую поверхность и проведите подушечкой указательного пальца по его поверхности, стараясь почувствовать выступающие кости. Обратите внимание, что все они почти всегда находятся на одной прямой, так что в будущем вам не составит большого труда обнаружить следом за первой костью все остальные в линии.

Подцепить и вытянуть

Используя имеющийся под рукой инструмент из предложенного нами ранее списка, подцепите кость и потяните ее под углом, крепко зажав, например, пинцетом. Складывайте вытянутые таким образом кости в одном определенном месте и не забывайте периодически проверять обработанные места на предмет пропущенных участков.

Совет

Старайтесь использовать именно небольшие инструменты, чтобы не повредить его краями нежную поверхность рыбы.