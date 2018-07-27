Что есть после 6 часов вечера, чтобы сбросить 5 кг за месяц

Кефир с отрубями

На период похудения отруби — ваше спасение. Они низкокалорийные, содержат огромное количество клетчатки и разбухают в желудке. За счет этого вы быстро почувствуете насыщение и перестанете хотеть есть. Одни отруби грызть не стоит. Бросьте их в кефир жирностью 1%. Для вкуса можно добавить щепотку корицы или кокосовой стружки — получится сладкий и питательный коктейль.

Творог с ягодами

Любые нежирные кисломолочные продукты (творог, ряженка, тан, айран) — идеальный вечерний перекус для быстрого похудения. Они содержат белок, который так необходим, если вы сочетаете диету со спортом. Но творожки и йогурт с добавками есть не стоит — в них очень много сахара. Лучше купить свежие или замороженные ягоды (они обладают минимальной калорийностью) и смешать с творогом небольшой жирности.

Зеленый смузи

Разнообразие в вечерние перекусы могут внести всевозможные смузи. Делаются они за пять минут, а по вкусу получаются не хуже, чем в кафе. Самый лучший жиросжигающий напиток — зеленый смузи. Рецепт следующий: берете шпинат, петрушку, огурцы и болгарский перец, все это измельчаете в блендере или в соковыжималке. Заливаете водой, кидаете кубики льда — и суперполезный детокс-шейк готов. Зеленые ингредиенты можно менять. Вместо огурца, например, кинуть киви, авокадо, базилик или кудрявую капусту. Последняя входит в число семи полезных продуктов, которые продлевают молодость кожи.

Кефирно-творожный коктейль

Еще один прекрасный вариант коктейля для худеющих. За основу берем кефир жирностью 1%, добавляем туда 50 граммов творога, киви и любые другие фрукты или ягоды и взбиваем. Если такой коктейль покажется вам слишком кислым, можно добавить ложку меда, кокосовую стружку или корицу. Смузи лишь ненадолго утолит голод вечером, поэтому придется запастись терпением. Есть несколько секретов, как не навредить организму во время диеты.

Овощной салат

Салаты вечером должны быть из легких овощей, которые быстро усваиваются и не содержат крахмала (это огурцы, помидоры, перец, капуста). Можно добавить куриную грудку. И никакого майонеза! Заправлять салат лучше всего оливковым или льняным маслом. Для вкуса добавляйте зелень (очень вкусно получается с пекинской капустой) и выжимайте дольку лимона. Получится салат как от шеф-повара в ресторане. Тушеные овощи

Овощи разрешается есть и в тушеном виде. Но это тоже должны быть помидоры, капуста, перец, огурцы. Можно добавить немного кабачков. Никакой картошки, сыра и сметаны! Овощи лучше готовить на пару или в духовке. И тоже после 18:00 есть только маленькими порциями.

Рыба или куриная грудка

Нежирная рыба или куриная грудка, приготовленная на пару, — питательные и одновременно безвредные для фигуры блюда. Если у вас есть мультиварка, просто закиньте рыбку или курицу туда — и готово. Для гарнира можно добавить тот же салат или зелень. Рыбу рекомендуется полить соком лимона. Главное — знать меру: порции на ужин должны быть минимальными.

Морепродукты и морская капуста

Морепродукты вносят немного радости в любую диету и помогают хоть как-то разнообразить рацион. Вечером можно вообще не готовить, а поужинать салатом из морской капусты, которая богата йодом и никак не отражается на фигуре. Морепродукты (мидии, кальмары, рапаны и так далее) можно добавить в салат или потушить с овощами. Соусы для ужина лучше не использовать.

Омлет

Как ни странно, омлет можно есть не только утром, но и вечером. Яйца и молоко содержат очень много белка, который полезен после тренировок, и быстро усваиваются организмом. Готовить омлет рекомендуется на пару или в духовке. Можно добавить огурцы, помидоры и зелень. И снова помните о маленьких порциях!

Фрукты или ягоды

Что точно можно есть после шести вечера? Если вы хотите быстро похудеть, от ужина вообще лучше отказаться и после 18 часов просто перекусывать, например, фруктами или ягодами. Подойдут яблоки, груши, цитрусовые, киви, клубника, черешня и любые другие плоды. Отказаться лучше только от бананов — они слишком калорийные. И не совершайте во время диеты ошибок, из-за которых вы не похудеете. Например, не переедайте фруктов. Как быстро похудеть и при этом не испортить здоровье:

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