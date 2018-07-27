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Что запрещено готовить в Букингемском дворце
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Что запрещено готовить в Букингемском дворце 

Дни.ру 1 час назад
Фото: дни.ру
Бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрэди рассказал о блюдах, которые запрещено готовить в Букингемском дворце. Кроме того, он поведал о личных кулинарных пристрастиях Елизаветы II.
Макгрэди проработал на королевской кухне более 15 лет. Он заверил, что меню в Букингемском дворце регулируется личными предпочтениями Елизаветы II.
По словам специалиста, поварам запрещено подавать к королевскому столу продукты с большим количеством углеводов. Рацион монарших особ исключает рис, пасту и картофель. Ко всему прочему Макгрэди строго запретили добавлять в блюда чеснок во избежание неприятного запаха изо рта.
Повар отметил, что одним из любимых блюд Елизаветы II являются стейки прожарки well-done. Ему кране редко приходилось подавать к столу мясо слабой прожарки, пишет газета Metro.
Примечательно, что Елизавета II уделяет особое внимание тому, как она ест. Королева никогда не кусает банан: она разрезает его на мелкие кусочки и употребляет вилкой.
Стоит отметить, что Ее Величество очень любит торты и шоколадное печенье. Помимо этого, Елизавета II каждый день ест рыбу на гриле, а также большую порцию салата.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании презентовала принцу Гарри и его супруге великолепный особняк в пригороде Лондона Виндзоре. Adelaide Cottage теперь находится в их собственности.
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Женский форум
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