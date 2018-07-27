Суп в стакане — Это блюдо издавна готовят азербайджанцы. Если нашего человека где-то угостят довгой, он очень обрадуется, — говорит шеф-повар ресторана «Оазис» в Дербенте Эмиль Алиев. — Все продукты простые и доступные. Причем считается, что это одно из самых полезных блюд в азербайджанской кулинарии. В нем кисломолочная основа и много зелени. Говорят, употреблять его очень полезно для желудка, для хорошего пищеварения. В дербентских ресторанах и кафе ингредиенты для довги всегда наготове. Посетители ее очень любят и заказывают каждый день. Даже туристы, приехавшие полюбоваться на древнюю крепость и колоритные кварталы самого южного города России, частенько заходят попробовать кисломолочный суп. — Может, кто-то советует, а может, сами находят — но заказывают и едят с удовольствием, — поясняет Эмиль. Ну, а на столах дербентских азербайджанцев, да и других жителей дагестанского города, довга обосновалась давно и прочно. — Я с детства его любил, еще когда мама готовила. Обычно считается, что довгу готовят летом, но у нас в семье делали и зимой. Особенность довги в том, что она может быть и первым блюдом, и прохладным напитком. У нас вот сейчас, летом, довга как холодный напиток всегда в холодильнике, кто когда хочет, тогда и пьет. В жару в самый раз, — рассказывает Эмиль. Он работает поваром больше 15 лет. Самое любимое блюдо — долма, фарш, завернутый в виноградные листья. Ну, а запивать его повар советует именно охлажденной довгой. Блюдо для долгожителей Некоторые сравнивают этот суп с окрошкой. Но это в корне неверно, считает Эмиль. По способу приготовления и вкусу — совсем разные блюда. Основой для довги служит мацони — кавказский кисломолочный напиток. Мацони традиционно готовят из вскипяченного свежего молока и закваски. Обычно это коровье молоко, но иногда встречается продукт на основе козьего, овечьего и даже буйволиного. Его используют для приготовления супов и других блюд и едят самостоятельно: например, намазывают густой мацони на хлеб или лаваш. Считается, что продукт очень полезен — он обладает антиоксидантными свойствами, помогает пищеварению и замедляет старение — иногда его называют секретом кавказского долголетия. Если специалитета на полках в магазине не обнаружилось — можно использовать обычный кефир. Вкус получится не хуже. Главное — не поскупиться на зелень. Остальное опционально. Кто-то добавляет в суп нут — турецкий горох. Иногда закладывают небольшие мясные фрикадельки. Можно даже отварить в довге предварительно запеченные пельмени. Смотря что вы любите и сколько времени готовы простоять у плиты. Эмиль же показывает классический рецепт супа — где нет ничего лишнего. Рецепт довги Приготовить довгу легко и быстро — это займет минут двадцать. Начать стоит с риса. Крупу берем круглозерную — заменять ее на какой-то другой вид Эмиль не советует. Ну и надо помнить, что перед готовкой рис лучше замочить на пару часов в чистой воде. Итак, предварительно замоченный рис при необходимости очищаем, тщательно промываем и на время откладываем. Режем зелень — чем мельче, тем лучше. Состав зелени может быть самый разный. Но обязательно используйте мяту. А раньше в довгу всегда добавляли траву под названием кявар, или джусай. В России ее обычно называют китайским луком — она и похожа на зеленый лук, только листья более плоские, а по вкусу напоминает лук, чеснок и щавель одновременно. — Вообще, любителям кулинарам хочу посоветовать: если при приготовлении еды вы добавите в нее несколько видов зелени, а не один, вкус станет намного лучше, — делится профессиональным секретом Эмиль. После того как измельчили зелень, вливаем в пустую кастрюлю мацони и воду. Помимо кефира заменить мацони можно простоквашей или несладким йогуртом, советует дербентский повар. А еще добавляет: кисломолочные продукты желательно использовать домашние. Если такой возможности нет — купите их в магазине, главное выбрать самые свежие. Некачественная молочная продукция во время готовки свернется — и весь суп окажется испорчен. Теперь разбиваем в смесь мацони и воды яйцо и ставим массу на медленный огонь. Добавляем в кастрюлю рис и непрерывно помешиваем все деревянной ложкой. — Мешать надо постоянно и следить, чтобы суп не свернулся. Поэтому все ингредиенты для супа и готовим заранее, — поясняет повар. Некоторые предпочитают еще и заблаговременно отварить рис. — Но это уже не традиционная довга, — считает Эмиль. Как только жидкость в кастрюле закипает, повар добавляет в нее зелень. Варим, пока рис не будет готов. Готовность крупы определяется на вкус. Готовую довгу солим, разливаем по тарелкам, украшаем веточкой мяты и подаем к столу вместе с хлебом. Если в планах холодный вариант подачи — остужаем суп и ставим его на стол вместе с любим другим блюдом. Или пьем довгу отдельно — как прохладительный напиток. Готовую довгу можно хранить в холодильнике неделю.