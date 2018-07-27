7 секретов красоты от корейских женщин

Если ты интересуешься новинками рынка косметических средств, то точно знаешь, что корейская косметика сейчас на пике популярности. Но секрет долгой молодости корейских женщин заключается не только в качественной косметике, но и в домашних средствах по уходу за кожей. Косметика из Кореи славится своими свойствами отбеливать кожу и делать ее сияющей, эти простые рецепты позволяют добиться аналогичного результата.

Помидоры

Томаты очень полезны не только в питании, но и в домашней косметологии. Для того, чтобы получить эффективную маску, нужно просто измельчить мякоть томата и нанести ее на лицо. В помидорах много витамина А и других соединений, в совокупности они придают коже красивый оттенок и избавляют от пигментных пятен.

Шпинат

Этот продукт будет работать над красотой и здоровьем кожи изнутри, секрет корейских женщин заключается в употреблении стакана сока из свежего шпината ежедневно. Курс употребления сока шпината ограничивается месяцем, затем следует сделать перерыв, позже при необходимости можно повторить курс. Свежий шпинат — это каротин и аминокислоты, витамины С, К и группы В, а также калий, йод и другие важные элементы.

Сок шпината делает кожу более здоровой и улучшает цвет лица.

Морковь

От природы морковь — это отличный антисептик и источник антиоксидантов, нейтрализующих вредные для кожи свободные радикалы. Действие моркови обусловлено высоким содержанием бета-каротина, этот элемент выполняет одновременно несколько важных для кожи функций. Бета-каротин помогает коже удерживать влагу, способствует обновлению клеток кожи и отшелушиванию омертвевшего эпидермиса.

Масло кунжута

Корейцы позаимствовали методику использования кунжутного масла и древних индейцев. В сочетании с куркумой масло кунжута становится самым эффективным средством для осветления кожи. Активные компоненты проникают в глубокие слои кожи, ускоряют кровообращение и делают кожу более гладкой.

Авокадо

В Корее знают толк в защите от солнечного ультрафиолета, и поэтому постоянно употребляют в пищу авокадо. Этот плод усиливает естественную защиту кожи от солнечной радиации, это просто необходимо в летний период. В авокадо содержатся полезные жиры и особые белки, поэтому его измельченная мякоть эффективно используется в качестве маски для лица, такое средство будет препятствовать старению и осветлять кожу.

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Устрицы

В устрицах содержится много цинка, этот элемент необходим для кожи ввиду своих противовоспалительных свойств. При периодическом употреблении устриц регулярное поступление цинка будет усиливать синтез коллагена. Кожа становится более здоровой и подтянутой.

Сардина

Эта рыба ценится в Корее даже выше, чем лосось, такая расстановка приоритетов вызвана высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Употребление омега-3 необходимо для создания естественного липидного барьера на коже, выполняющего защитную функцию. Липидный слой поддерживает кожу в увлажненном состоянии, не позволяя терять влагу.

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