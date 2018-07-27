Обман продавцов и сальмонелла. Как приготовить шашлык и не отравиться

Шашлык на природе — самый популярный летом вид отдыха. Но в жаркий сезон случаи пищевых отравлений от мяса на углях учащаются. Выходные будут испорчены, если пренебрегать правилами. Как выбрать хорошее мясо и что делать, чтобы избежать отравления, «АиФ-Юг» рассказали специалисты.

Три мифа о безопасности

Миф № 1: Жареное мясо безопасно.

«Это самое распространённое заблуждение, — говорит терапевт Любовь Орлова . — Якобы опасные микроорганизмы под воздействием высоких температур гибнут. Но вредоносную роль может сыграть маринад. Если будет нарушена технология, мясо не додержат, оно останется жёстким, а значит недостаточно прожаренным. Чем мясо жёстче, тем больше вероятность подхватить инфекцию. В лёгких случаях пиршество закончится поносом и тошнотой. В серьёзных — очень сильной тошнотой с рвотой, повышением температуры, нарушением кровообращения. Для «хроников» с сердечно-сосудистыми заболеваниями это очень опасно».

Миф № 2: Мясо, приготовленное на мангале — экологически чистое.

Важный фактор — технические приспособления, с помощью которых вы готовите, на это обращают внимание специалисты Роспотребнадзора . Отравиться можно, например, бензопиреном — канцерогенным, токсическим веществом. Им пропитывают дровяной уголь для лучшего разжигания костра. Эта пропитка впитывается в шашлыки и вызывает интоксикацию. Кстати, повара шашлычных чаще других заболевают раком легких.

Миф № 3: Шашлык без кетчупа и водки — ерунда.

Кетчупы и майонезы утяжеляют мясо, затрудняют переваривание. Поэтому правильно подавать шашлык со свежими овощами и натуральными специями. Причём, по мнению диетологов, овощей в тарелке должно быть в три раза больше, чем мяса. Водка — дань традициям. Если на улице нестерпимая жара — получить алкогольную интоксикацию можно даже от небольшого количества 40-градусной.

Как правильно выбрать мясо

«Цвет свежего мяса на разрезе ярко-красный, поверхность слегка увлажнена, не липкая, а мясной сок прозрачный, — объясняет повар Евгений Кучеренко. — Несвежее мясо на ощупь липкое и мокрое, а сок мутный. Запах качественного мяса должен быть приятным.

Свежее мясо плотное. Это можно определить, нажав пальцем на поверхность разреза. В мясе подозрительной свежести ямка от надавливания выравнивается медленно.

О свежести можно судить и по консистенции жира. У мяса подозрительной свежести жир будет матовым, липким, а у недоброкачественного — серо-желтого цвета. Говядина должна быть красного цвета, свинина — розового, баранина — красного с прослойками белого, а не желтого жира. Слишком темный цвет мяса — признак того, что животное старое. Возраст мяса можно проверить с помощью простого теста: тонкий кусочек легко рвется даже руками».

Привила пяти «не»

НЕ покупайте мясо на стихийных рынках, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов. Идите на легальный рынок, там торгуют продукцией сертифицированной, прошедшей лабораторный ветеринарный контроль. НЕ покупайте мясо замороженное (это допустимо, но менее вкусно при той же цене) и тем более — повторно замороженное (оно вредно и продавать его запрещено!). Надавите пальцем, подержите несколько секунд: на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное — окраску не изменит. НЕ верьте продавцу на слово. Обязательно мясо понюхайте. Если запах неприятный — оно отдаёт гнилью, навевает неприятные ассоциации — оно наверняка не свежее. НЕ покупайте готовый замаринованный шашлык только благодаря его привлекательному внешнему виду. Изучите маркировку. Берите мясо только высшей и первой категории. В составе консервантов плохой набор — диацетаты, фосфаты, цитраты натрия. Лимонная кислота напротив, на слизистую желудка воздействует не агрессивно. Посмотрите на дату изготовления и срок хранения. НЕ покупайте замаринованное мясо в повреждённых контейнерах, с нарушенной герметичностью. Крышка должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой.

Как понять, что вы всё-таки отравились

При пищевой интоксикации шашлыком симптоматика недуга может проявиться не сразу, а спустя время, пока патогенный возбудитель начнет оказывать негативное влияние на организм.

Бактерии сальмонеллы, поражая стенки тонкого кишечника, развивается в организме достаточно быстро. Первые признаки отравления — это:

избыточное слюновыделениетошнота, рвота, головокружениедиарея, обезвоживаниеповышение температуры теланедомогание, усталость, боли в суставах и мышцахпотеря веса, анемия.

Специалисты уверяют, что важно избегать «перекрестного заражения». Это когда патогены из сырого мяса передаются на другие продукты. Тут надо обратить внимание на приготовление пищи: мясо нужно разделывать на отдельной доске, а овощи и другие продукты на другой. Руки после нарезки мяса нужно мыть с мылом, даже если это выезд на природу. Приборы и посуда, которые соприкасались с сырым мясом, должны обязательно обрабатываться горячей водой. Потому если вы вдали от цивилизации, лучше оставить мытьё посуды на потом.

Еще часто случается, что крайние куски плохо прожариваются из-за низкой температуры углей, находящихся возле стенок мангала. (Если жарить на шампурах). Ну и оценивать готовность мяса только по внешнему виду нельзя. Из-за неправильного температурного режима, сверху оно может подгореть, а внутри остаться сырым, и значит, опасным.