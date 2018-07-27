Как в ресторане: семь лучших рецептов бургеров

Сегодня день рождения гамбургера. Считается, что именно 27 июля 1900 года американский кулинар Луи Лессинг начал продавать первые гамбургеры. На сегодняшний день его простое изделие претерпело столько изменений, что и не счесть. Бургеры делают с мясом и птицей, с рыбой и морепродуктами, а соусов и добавок сколько придумали!

Мало того, сегодня на наших глазах формируется удивительная тенденция: стритфуд становится настолько популярным гастрономическим направлением, что большинство ресторанов давно уже включили бургеры, сэндвичи, роллы, брускетту, хот-доги и прочую уличную еду в свои меню. Даже рестораны премиум-класса не отказываются готовить модный фаст-фуд, иначе они потеряли бы значительную часть своих гостей. Шеф-повара московских ресторанов согласились научить нас готовить бургеры в ресторанной интерпретации, которая превращает их в настоящие хиты.

Формула идеального бургера

Бургеры на булочке со свежей хрустящей корочкой, соусом, сыром и непременным листиком салата внутри, где прячется главное: свежеприготовленная горячая и ароматная котлета из мяса, птицы или морепродуктов! Как эти ресторанные блюда разительно отличаются от скромных всем известных аналогов!

Шеф-повар кафе-пекарни «Хлебная лавка» Михил Симагин считает, что до 60% палитры удовольствия зависит от правильно подобранной и в меру подсушенной на гриле булочки. «Бургер — это трансформер, в котором без конца можно воплощать новые и новые сочетания вкусов. И все же в сэндвичах главный ингредиент — это хлеб, от которого очень многое зависит». Для бургера надо чуть-чуть подсушить хлеб на сухой сковороде или гриле, чтобы внутри него была нежная хрустящая составляющая. Годится сдобная несладкая булочка из мини-пекарен или чиабатта: она достаточно мягкая, с тонкой корочкой.

«А еще бургер должен быть сытным, — говорит Михаил Симагин. — Ведь мы хотим съесть его, и чтобы он заменил нам и первое, и второе. Ну и, конечно, он должен быть вкусным. Тем не менее, игра на слишком тонких вкусовых сочетаниях в бургерах не совсем уместна. Это блюдо, от которого ожидаешь скорее простого удовольствия и сытности, чем кулинарного изыска».

Вторая после хлеба важнейшая часть бургера — это правильно подобранные соусы. Соус и во всей кулинарии является тем связующим элементом, который обеспечивает наилучший эффект от соединения входящих в блюдо ингредиентов. Причем в бургерах соусы должны иметь более плотную структуру, чтобы, когда ты ешь его, с него ничего не капало и не текло. Весь смысл в том, чтобы сделать его сочным, но чтобы он съедался без перчаток и прочих приспособлений. Наконец, бургер предполагает непременную свежую, вкусную и горячую начинку. В нем также часто используют хрустящие наполнители: жареный лук кольцами, кунжут и так далее.

Домашний бургер с бифштексом из ягненка

Фото: предоставлено рестораном «Хмели&Сунели»

Этот бургер шеф-повар ресторана «Хмели&Сунели» Гарик Манукян предлагает приготовить на свежеиспеченной булочке, а в котлету из мяса ягненка подмешать всякую ароматную зелень.

Ингредиенты:

Булочка — 1 шт Бифштекс — 1 шт Сливочный соус — 40 г Яйцо — 1 шт Салат — 100 г Для теста:

Мука пшеничная — 500 г Теплая вода — 280 мл Соль — 15 г Мацони — 100 г Яйцо куриное — 10 шт Масло растительное — 100 г Сахар — 60 г Для котлеты:

Мякоть ягненка — 120 г Лук — 30 г Чеснок — 5 г Сухари — 20 г Яйцо — 1 шт Зелень — 1 г Кинза — 5 г Реган — 3 г Соль — 4 г Перец черный молотый — 2 г Для салата:

Корейская морковь — 10 г Микс салатных листьев

Красная капуста

Репчатый лук Для сливочного соуса:

Репчатый лук — 50 г Сливки — 100 г Мука — 10 г Как готовить:

Для теста растворить соль в теплой воде, добавить мацони, яйца, масло растительное и сахар. Перемешивая, постепенно всыпать муку. Месить все до однородного состояния. Накрыть пленкой и оставить отдыхать полчаса при комнатной температуре.

Сделать шарики из теста (каждый по 100 г). Выложить на противень и выпекать при температуре 210 градусов в течение 7-10 минут.

Для котлеты мясо ягненка нарубить ножом самым мелким кубиком и соединить с мелкорубленным луком и чесноком. Добавить рубленую зелень, яйца, специи. Тщательно перемешать, добиться консистенции фарша и слепить круглую котлету (150 г на одну порцию). Удобно сформовать ее с помощью кулинарного кольца. Надо, чтобы она была одинаковой толщины и в середине, и по краям, а по диаметру соответствовала размеру булочки. Жарить котлету на гриле до румяного колера.

Приготовить сливочный соус: половину головки лука и 1 дольку чеснока мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Добавить 100 г сливок, в которых предварительно развести 1 ст. л. муки. Перемешать, посолить, довести до кипения при непрерывном помешивании. Как только соус загустеет, снять с огня и дать ему остыть. Затем хорошо пробить блендером.

Салат для бургера приготовить, смешав корейскую морковку, микс салатов, тонко нашинкованную красную капусту и репчатый лук. Заправить все еще теплым сливочным соусом.

Зажарить глазунью из 1 яйца, следя, чтобы желток остался целым и еще жидковатым внутри. Этот желток при поедании бургера должен чуть растекаться и пропитывать собой верхний слой булочки.

Собираем бургер: на нижнюю часть разрезанной пополам булочки выложить щедро сдобренный сливочным соусом салат, котлету и сверху глазунью из 1 яйца, затем накрыть верхней половинкой булочки.

Дружбургер с курицей

Фото: предоставлено рестораном «Дружба»

Классика всегда востребована. Сочетание куриной котлеты с сыром чеддер, свежими помидорами и листиком салата на хрустящей белой булке будет беспроигрышным, особенно если сдобрить все это домашним майонезом и кетчупом. Этим и следующим не менее демократичным рецептом с нами поделился шеф-повар кафе «Дружба» Иван Яковлев

Ингредиенты:

Белая булка для бургера — 1 шт Куриный фарш — 180 г Сыр Чеддер — 25 г Майонез домашний — 23 г Кетчуп — 15 г Лук репчатый — 15 г Помидор — 32 г Салат листовой — 12 г Как готовить:

Разрезать белую булку пополам и подсушить ее на гриле или на сковороде.

Фарш посолить, поперчить и сформировать плоскую круглую котлету. Выложить котлету на предварительно разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Обжаривать с каждой стороны по 4-5 минут до тех пор, пока котлета не станет румяной. На котлету сразу, когда она еще даже не снята со сковородки, положить ломтик сыра чеддер, чтобы он чуть расплавился от ее жара. Нарезать помидоры кружками, а лук колечками.

Собрать бургер: на нижнюю часть булки положить листовой салат, промазать домашним майонезом, затем положить помидоры, лук, котлету с сыром, промазать кетчупом и накрыть верхней частью булки. Сразу подавать, чтобы котлета внутри бургера не успела остыть.

Дружбургер

Фото: предоставлено рестораном «Дружба»

Второй бургер от Ивана Яковлева — на черной булочке. Такие сейчас можно купить во многих столичных пекарнях, поскольку это модно. А можно испечь самостоятельно из дрожжевого теста, добавив в него чернила каракатицы (они есть в продаже в крупных супермаркетах).

Ингредиенты:

Черная булка для бургера — 1 шт Говяжий фарш — 180 г Сыр Чеддер — 25 г Майонез — 23 г Кетчуп — 15 г Лук репчатый — 15 г Помидор — 32 г Салат листовой — 12 г Как готовить:

Разрезать черную булку пополам и подсушить ее на сковороде.

Фарш посолить, поперчить, сформировать из него котлету и выложить на предварительно разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Обжаривать с каждой стороны по 4-5 минут до тех пор, пока котлета не станет румяной. Она должна получиться плоской и круглой, в размер булочки. На котлету положить сыр чеддер.

Собрать бургер: на нижнюю часть булки положить листовой салат, промазать майонезом, затем положить помидоры, лук, котлету с уже чуть расплавленным на ней ломтиком сыра, промазать кетчупом и накрыть верхней частью булки.

Бургер с фуа-гра и грибным соусом

Фото: предоставлено рестораном «Le restaurant»

Следующий бургер — это настоящий ресторанный шедевр, который делается из премиальных продуктов. Правда, и потрудиться тоже придется. Рецептом с нами поделился шеф-повар ресторана Le restaurant Жереми Урюти.

Ингредиенты:

Булочка — 1 шт Котлета — 120 г Сыр грюйер — 30 г Фуа-гра эскалоп — 20 г Руккола — 7 г Грибной соус — 20 г Крем бальзамик — 3г Лук конфи — 20 г Для котлеты:

Утиная грудка — 140 г Вяленый помидор — 10 г Петрушка — 5 г Чеснок — 2 г Соль — 1 г Перец — 1 г Для соуса:

Чеснок — 12 г Лук репчатый — 50 г Портвейн — 70 г Сухие белые грибы — 20 г Сливки 33% — 400 г Оливковое масло — 20 г Тимьян — 2 г Соль — 1 г Перец — 1 г Для булочки:

Мука — 350 г Яйцо куриное — 1 шт Дрожжи — 20 г Вода — 125 мл Картофель отварной — 100 г Сливочное масло — 40 г Сахарный песок — 50 г Соль — 5 г Как готовить:

Для теста смешать дрожжи и тёплую воду, отдельно смешать картофельное пюре, сахар, соль, яйцо. Добавить воду с разведенными в ней дрожжами, размешать и добавить 300 г муки, Вымешивать 8 минут миксером, добавить ещё 50 г муки и мешать ещё 2 минуты. Накрыть влажным полотенцем и оставить на 1,5 часа в тёплом месте. Выложить 250 г теста в кулинарное кольцо диаметром 12 см, затем кольцо снять, тесто накрыть полотенцем и оставить на 20 мин, смазать молоком, посыпать кунжутом и выпекать при 180 градусах 12-15 минут.

Для котлеты порубить все мелким кубиком, смешать, сформовать плоскую круглую котлету (можно тоже с помощью кулинарного кольца). Обжарить с двух сторон по 2 минуты.

Для соуса сушеные грибы заранее нужно залить водой и дать им размокнуть (на ночь). Затем грибы вынуть, каждый тщательно помыть, мелко нарезать. Профильтровать воду, в которой мокли грибы, залить их снова и варить минут 40-50 на медленном огне. Затем грибы достать, остудить и пробить блендером.

Отдельно на сковороде жарим мелко нарезанный кубиками лук и чеснок, добавляем сливки и варим пару минут, затем вводим измельченные блендером грибы, солим, перчим, добавляем тимьян и увариваем минут 10, помешивая, до состояния нежного соуса. В конце добавляем портвейн и тимьян, перемешиваем, снимаем с огня и чуть остужаем до теплого состояния. Соус готов!

Собираем бургер: у полученной булочки срезаем верхнюю «шапку» и вынимаем мякоть. Промазываем внутри все грибным соусом. Далее на дно выкладываем еще горячую котлету, сыр грюйер, снова чуть-чуть соуса, затем фуа-гра, лук конфи (жареный до хруста), листики рукколы и чуть-чуть крема бальзамик. Закрываем все срезанной «шапкой». Сразу подаем.

Краб бургер

Фото: предоставлено рестораном «Soho Country Club»

С морепродуктами тоже получаются вкусные и необычные бургеры. В этот бургер шеф-повар ресторана Soho Country Club Евгений Чередниченко помещает котлету из краба и креветок, а дополняет ее не только соусом, но еще и муссом из авокадо! Ингредиенты:

Черная булочка — 1 шт Крабовая котлета — 140 г Листья салата романо — 8 г Тартар соус — 30г Мусс из авокадо — 20 г Помидор — 30 г Огурец — 15г Для крабовой котлеты:

Лук репчатый — 40 г Крабовые палочки или снежный краб — 220 г Креветки — 70 г Крахмал — 1 ч. ложка

Яйцо — 1 шт.

Перец чёрный молотый

Как готовить:

Лук очистить и мелко нарезать. Крабовые палочки размять или мелко нарезать. Креветки очистить, мелко порубить и соединить с крабовыми палочками. Добавить желток куриного яйца. Перемешать и добавить лук. Всыпать крахмал, перемешать. Посолить, поперчить, снова перемешать. Сформировать котлеты с помощью кулинарного кольца и обжарить их на слабом огне в растительном масле (по 2 минуты с каждой стороны).

Из авокадо сделать мусс: очистить авокадо от кожуры и косточки, пробить блендером до пюреобразного состояния и смешать с соком лимона и оливковым маслом, посолить и поперчить. Взять 20 г получившегося мусса.

Собираем бургер: булочку разрезать пополам, обе части смазать соусом тартар (можно использовать готовый, но лучше, конечно, приготовить самостоятельно). На одну сторону булочки выложить листья романо, слайс помидора, мусс из авокадо, ломтики огурца, крабовую котлету, снова мусс из авокадо, листья романо и закрыть другой частью булочки.

Подавать такой бургер хорошо с кукурузой гриль, картофельными чипсами с кетчупом.

Бургер по-сицилийски

Фото: предоставлено рестораном «Steak House Syndicate»

В этом бургере от ресторана «Steak House Syndicate» важны нюансы. Постарайтесь подобрать нужные ингредиенты, и вы увидите, какое богатое сочетание вкусов в нем раскрывается.

Ингредиенты:

Чиабатта с оливками — 100 г Бифштекс говяжий — 150 г Розовые томаты — 60 г Базилик — 15 г Моцарелла в рассоле — 40 Соус — 30 г Сальса из вяленных томатов — 30 г Как приготовить:

Бифштекс обжарить на гриле до прожарки medium well, то есть по две минуты с каждой стороны на сильном огне и пять минут дать ему отдохнуть. На бифштекс выложить моцареллу.

Чиабатту нарезать по горизонтали, нижнюю часть чиабатты смазать соусом (для его приготовления смешать домашний майонез с соусом песто). Далее выложить на соус листы базилика и кольца розового томата. Сверху уложить бифштекс с подплавленной моцареллой.

Верхнюю часть чиабатты смазать сальсой, приготовленной из вяленых томатов, оливкового масла, чеснока и зелени. Накрыть верхней частью чиабатты собранный бургер и заколоть его шпажкой.

Подавать с картофелем фри и кетчупом.

Приятного аппетита!

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