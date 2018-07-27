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СМИ назвали продукты, которые нельзя есть утром
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СМИ назвали продукты, которые нельзя есть утром 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Диетологи не советуют по утрам пить кофе и есть овощи, фрукты и сладости. Употребление этих продуктов на завтрак не обеспечит необходимого заряда энергии и может привести к проблемам со здоровьем, пишет Infox.ru.
Отмечается, что кофе способствует накоплению жира и разрушению белка, поэтому пить его натощак крайне нежелательно. Лучше употреблять напиток через 40-50 минут после еды, подчёркивает СМИ.
Вместе с тем эксперты не советуют есть с утра овощи и фрукты, поскольку содержащиеся в них кислоты раздражают слизистую оболочку желудка и могут привести к возникновению гастрита. А чрезмерное употребление сахара на завтрак является причиной проблем с поджелудочной и мозговой активностью.
Идеальный завтрак, уверяют диетологи, должен состоять из медленных углеводов и небольшого количества белка. Например, из каши и яйца. А вот красное мясо — нежелательно, поскольку организму будет крайне непросто его переварить. Убрать с утреннего стола следует и дрожжевые продукты, поскольку они, съеденные натощак, могут нарушить пищеварение.
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