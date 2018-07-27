2 рецепта освежающих напитков, чтобы пережить жару

В городе +30 — самое время для легких платьев, открытых бассейнов и коктейлей на веранде. Впрочем, это не отменяет утренней чашечки кофе. Предлагаем вам две альтернативы привычным американо и эспрессо, которые взбодрят и помогут справиться со зноем. Nespresso как раз выпустили лимитированную коллекцию из двух блендов для жаркого сезона. Она дополнена аксессуарами: стакан Nomad подойдет для напитков to-go, а набор VIEW Shaker Mini Kit включает 2 бокала для смешивания коктейлей и формочку для льда. Минимум ингредиентов — и вкусный напиток готов.

Caffe Shakerato

Насыщенный вкус с ароматом какао и нотами обжарки в послевкусии.

Понадобится: стик Ispirazione Shakerato, набор VIEW Shaker Mini Kit, лед, сахар.

1. Пересыпьте сахар из 1 стика* Nespresso в бокал VIEW Recipe с крышкой или шейкер.

2. Налейте 40 мл кофе Nespresso.

3. Добавьте 3 кубика льда.

4. Встряхните шейкер.

Caffe Alla Salentina

Также ноты обжарки, но дополненные ароматом орехов.

Понадобится: стик Ispirazione Salentina, набор VIEW Shaker Mini Kit, миндальное молоко, лед, сироп из тростникового сахара.

1. Добавьте 2 кубика льда в бокал VIEW Lungo.

2. Налейте 30 мл миндального молока.

3. Аккуратно добавьте 5 мл сиропа из тростникового сахара.

4. Перелейте в бокал 25 мл кофе Nespresso.