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2 рецепта освежающих напитков, чтобы пережить жару
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2 рецепта освежающих напитков, чтобы пережить жару 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В городе +30 — самое время для легких платьев, открытых бассейнов и коктейлей на веранде. Впрочем, это не отменяет утренней чашечки кофе. Предлагаем вам две альтернативы привычным американо и эспрессо, которые взбодрят и помогут справиться со зноем. Nespresso как раз выпустили лимитированную коллекцию из двух блендов для жаркого сезона. Она дополнена аксессуарами: стакан Nomad подойдет для напитков to-go, а набор VIEW Shaker Mini Kit включает 2 бокала для смешивания коктейлей и формочку для льда. Минимум ингредиентов — и вкусный напиток готов.
Caffe Shakerato
Насыщенный вкус с ароматом какао и нотами обжарки в послевкусии.
Понадобится: стик Ispirazione Shakerato, набор VIEW Shaker Mini Kit, лед, сахар.
1. Пересыпьте сахар из 1 стика* Nespresso в бокал VIEW Recipe с крышкой или шейкер.
2. Налейте 40 мл кофе Nespresso.
3. Добавьте 3 кубика льда.
4. Встряхните шейкер.
Caffe Alla Salentina
Также ноты обжарки, но дополненные ароматом орехов.
Понадобится: стик Ispirazione Salentina, набор VIEW Shaker Mini Kit, миндальное молоко, лед, сироп из тростникового сахара.
1. Добавьте 2 кубика льда в бокал VIEW Lungo.
2. Налейте 30 мл миндального молока.
3. Аккуратно добавьте 5 мл сиропа из тростникового сахара.
4. Перелейте в бокал 25 мл кофе Nespresso.
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