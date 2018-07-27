Шах и мат, веганы: мясоеды показали, как можно худеть, питаясь сочными жирными стейками

Мясоеды из сообщества World Carnivore Tribe уверены, что идеальную фигуру можно обрести без включения в рацион зелени и овощей. Ведь от природы мы все хищники! Нужно просто осознать это и довериться своим первобытным инстинктам.

Движение World Carnivore Tribe включает в себя почти 15 тысяч человек — они регулярно делятся фотографиями своих обедов (очень мясных и очень питательных), а еще выкладывают фотографии с невероятными результатами похудения. При этом утверждают, что чувствуют себя великолепно.

Брюс. Похудел на 45 кг, со 175 до 130 кг. И это только начало!

Стили. Мясная диета помогла ему избавиться от прыщей

68-летняя мать участницы движения. Благодаря стейкам и яйцам похудела на 18 кг, а еще у нее перестала болеть поясница, появилось много энергии и сон стал более крепким

Вступить в клуб легко — достаточно дать клятву, что вы никогда не будете оскорблять других участников из-за того, что они едят мясо. А вот веганов тут не жалуют, ведь участники сообщества уверены, что мясо — это наиболее естественная и полезная пища для человека, который по природе своей хищник.

Мясоеды полностью отказались от углеводов и едят только красное мясо и яйца, разбавляя свой рацион жирной рыбой, сливками, сыром и маслом.

Яичница мясоедов

Тако для хищников. Вместо кукурузной лепешки — сыр Бургер мясоедов, без зелени. Надеемся, что и булка здесь из сыра или яйца

Праздничный мясной торт

Большинство участников сообщества рассказывают о том, что давно мечтали похудеть, но все диеты оказывались малоэффективными, а вот мясо стало настоящей панацеей.

Клэр. Минус 30 кг за полгода

Невада, 40 лет. Ела стейки и яйца 3 года

Тони. За год похудел на 91 кг Крис, 45 лет. Похудел на 81 кг, а еще избавился от диабета, воспаления кишечника, повышенного давления и отеков, отказался от приема лекарств и с каждым днем чувствует себя лучше

Все эти истории, конечно, впечатляют, но на деле у мясоедов есть серьезные проблемы с научным обоснованием своей теории. Один из лидеров движения, Шон Бейкер , спортсмен и бывший хирург-ортопед, уверен, что повышение холестерина из-за длительного употребления одного лишь мяса — устаревшее понятие.

Медицинский совет Нью-Мексико с Бейкером не согласен, а потому его медицинская лицензия была отозвана за «отказ сообщать о неблагоприятных последствиях» и «некомпетентность».

Бейкеру это не мешает заводить новых последователей. В инстаграме на него подписано почти 40 тысяч человек, а еще он продает обучающие курсы для начинающих хищников по 49 долларов (3100 рублей) и индивидуальное консультирование по 190 долларов за час (12 тысяч рублей).

Также он предлагает свои услуги веганам — говорит, что возьмется восстановить их подорванное овощами здоровье.

Публикация от Shawn Baker (@shawnbaker1967)

25 Июл 2018 в 10:03 PDT Публикация от Shawn Baker (@shawnbaker1967)

22 Июл 2018 в 7:56 PDT Публикация от Shawn Baker (@shawnbaker1967)

15 Июл 2018 в 7:55 PDT В свою очередь, Академия питания и диетологии США обеспокоена популяризацией хищничества и напоминает, что здоровое питание должно быть сбалансированным и включать разные источники белка и микроэлементов.