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Шах и мат, веганы: мясоеды показали, как можно худеть, питаясь сочными жирными стейками
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Шах и мат, веганы: мясоеды показали, как можно худеть, питаясь сочными жирными стейками 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Мясоеды из сообщества World Carnivore Tribe уверены, что идеальную фигуру можно обрести без включения в рацион зелени и овощей. Ведь от природы мы все хищники! Нужно просто осознать это и довериться своим первобытным инстинктам.
Движение World Carnivore Tribe включает в себя почти 15 тысяч человек — они регулярно делятся фотографиями своих обедов (очень мясных и очень питательных), а еще выкладывают фотографии с невероятными результатами похудения. При этом утверждают, что чувствуют себя великолепно.
Брюс. Похудел на 45 кг, со 175 до 130 кг. И это только начало!
Стили. Мясная диета помогла ему избавиться от прыщей
68-летняя мать участницы движения. Благодаря стейкам и яйцам похудела на 18 кг, а еще у нее перестала болеть поясница, появилось много энергии и сон стал более крепким
Вступить в клуб легко — достаточно дать клятву, что вы никогда не будете оскорблять других участников из-за того, что они едят мясо. А вот веганов тут не жалуют, ведь участники сообщества уверены, что мясо — это наиболее естественная и полезная пища для человека, который по природе своей хищник.
Мясоеды полностью отказались от углеводов и едят только красное мясо и яйца, разбавляя свой рацион жирной рыбой, сливками, сыром и маслом.
Яичница мясоедов
Тако для хищников. Вместо кукурузной лепешки — сыр  Бургер мясоедов, без зелени. Надеемся, что и булка здесь из сыра или яйца
Праздничный мясной торт
Большинство участников сообщества рассказывают о том, что давно мечтали похудеть, но все диеты оказывались малоэффективными, а вот мясо стало настоящей панацеей.
Клэр. Минус 30 кг за полгода
Невада, 40 лет. Ела стейки и яйца 3 года
Тони. За год похудел на 91 кг  Крис, 45 лет. Похудел на 81 кг, а еще избавился от диабета, воспаления кишечника, повышенного давления и отеков, отказался от приема лекарств и с каждым днем чувствует себя лучше
Все эти истории, конечно, впечатляют, но на деле у мясоедов есть серьезные проблемы с научным обоснованием своей теории. Один из лидеров движения, Шон Бейкер, спортсмен и бывший хирург-ортопед, уверен, что повышение холестерина из-за длительного употребления одного лишь мяса — устаревшее понятие.
Медицинский совет Нью-Мексико с Бейкером не согласен, а потому его медицинская лицензия была отозвана за «отказ сообщать о неблагоприятных последствиях» и «некомпетентность».
Бейкеру это не мешает заводить новых последователей. В инстаграме на него подписано почти 40 тысяч человек, а еще он продает обучающие курсы для начинающих хищников по 49 долларов (3100 рублей) и индивидуальное консультирование по 190 долларов за час (12 тысяч рублей).
Также он предлагает свои услуги веганам — говорит, что возьмется восстановить их подорванное овощами здоровье.
Публикация от Shawn Baker (@shawnbaker1967)
25 Июл 2018 в 10:03 PDT  Публикация от Shawn Baker (@shawnbaker1967)
22 Июл 2018 в 7:56 PDT  Публикация от Shawn Baker (@shawnbaker1967)
15 Июл 2018 в 7:55 PDT  В свою очередь, Академия питания и диетологии США обеспокоена популяризацией хищничества и напоминает, что здоровое питание должно быть сбалансированным и включать разные источники белка и микроэлементов.
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