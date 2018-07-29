Где и с кем Меган Маркл проведет свой первый королевский день рождения

4 августа Меган Маркл исполнится 37 лет — это будет ее первый день рождения в статусе герцогини Сассекской. Однако праздновать его она будет не во дворце и даже не в собственной недавно подаренной королевой Елизаветой II резиденции. В следующую субботу Меган отправится на свадьбу Чарли Ван Штраубензи и Дейзи Дженкс, где ее супруг принц Гарри выступит в роли шафера жениха. Это, конечно, далеко не самый лучший способ отметить собственный день рождения, но мы уверены, что друзья и родственники Мег не оставят ее без сюрпризов и подарков. Братья Ван Штраубензи — давние и очень близкие друзья Уильяма и Гарри. Томас Ван Штраубензи, например, был крестным отцом маленькой Шарлотты. Так что, возможно, на свадьбе будут присутствовать не только герцоги Сассекские, но Кембриджские.