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Кулинарное «чудовище» и скандал в Интернете: из чего сделали мороженое
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Кулинарное «чудовище» и скандал в Интернете: из чего сделали мороженое 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Пользователи назвали вполне безобидное блюдо «мерзким» и «отвратительным».
Who knows a mayo addict? #mayonnaise #foodporn #weird #icecream #icefalkirk #foodie #yesorno
Публикация от ICE (@ice_falkirk)
18 Июл 2018 в 4:43 PDT  В Сети распространился снимок с изображением огромной порции замороженного майонеза. Поверьте, вы не ослышались.
Майонезное мороженое выглядит вполне традиционно, полностью заполнив емкость для любимого каждым ребенком продукта (правда, малыши как раз предпочитают сладкие начинки…).
Необычное фото сразу же нашло отклик у целой армии пользователей. Большинство из них были шокированы увиденным. Многие называли нестандартный продукт отвратительным и мерзким блюдом. Один из них в подписи под снимком продемонстрировал чувство юмора: он предупредил автора скандального изображения, что собирается пожаловаться на эту страничку из-за осквернения «чести мороженого этим чудовищем».
Другие нашли выходку забавной — в частности, те, кто не считают, что майонезное мороженое отвратительно, предложили автору фотографии несколько дополнительных вариаций смешивания: «Добавь в майонез сахар», — видимо, порекомендовал настоящий гурман.
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