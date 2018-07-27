Что такое смузи-боул. Как сделать смузи-боул и где его попробовать? 

Рецепты вкусного, полезного и функционального завтрака внутри.
Если выражаться простыми словами, смузи-боул — это буквально «тарелка смузи». Появились такие чудо-завтраки на Бали. Они готовятся легко и отлично подходят в качестве завтрака или полезного перекуса.
Смузи-боул — это не только модно, но и вкусно. Нежная, кремовая текстура, приготовленная в прямом смысле слова на любой вкус и цвет и украшенная свежими фруктами, — пожалуй, это и есть начало хорошего дня.
Как приготовить: 5 вкуснейших рецептов
Предлагаем вашему вниманию популярные рецепты, которыми делятся блогеры со всего мира, среди которых Анастасия Федорина — автор кулинарной книги для всей семьи.
Зелёный смузи-боул
Ингредиенты:
¼ авокадо 2 замороженных банана 2 чашки шпината 1 чашка кейла 1 ст. ложка молотых семян льна 1 стакан свежевыжатого апельсинового сока Для топинга: 1 ст. ложка семян подсолнечника 1 ст. ложка семян тыквы Гранола
Как готовить? Смешать всё в блендере до получения однородной массы.
Банановый смузи-боул
Ингредиенты:
3 замороженных банана 1 ст. ложка свежевыжатого лимонного сока 1 чайная ложка ванильного экстракта Такой яркий цвет получился за счёт добавления специальной пищевой пудры. Топинг: Малина Кокосовая стружка
Как готовить? Смешать всё в блендере до получения однородной массы.
Клубничный смузи-боул
Ингредиенты:
1 свежий банан 3 замороженных банана 150 грамм замороженной клубники 1 чайная ложка ванильного экстракта Топинг: Голубика Малина Измельчённые какао-бобы
Как готовить? Смешать всё в блендере до получения однородной массы.
Тропический смузи-боул
Ингредиенты:
1 банка кокосового молока 1 стакан замороженного ананаса 2 спелых банана 1 стакан клубники Топинг: Кокосовая стружка Клубника Манго
Как готовить? Банку кокосового молока на ночь нужно убрать в холодильник. За это время сливки отделятся от самого молока. Для смузи-боула вам понадобятся именно сливки: снимаем половину их массы и кладём в блендер.
Шоколадно-мятный смузи-боул
Ингредиенты:
4 замороженных банана 1 авокадо 2 ст. ложки сырого какао 2 ст. ложки натуральной кешью-пасты Несколько листочков замороженной мяты Семена одного стручка ванили
Топинг:
1 ст. ложка колотых какао-бобов 1 ст. ложка натуральной сушёной клюквы
Как готовить? Взбить в блендере половину бананов с какао, ванилью и авокадо Вторую половину взбиваем с мятой и кешью-пастой Выкладываем в миску слоями
Где попробовать смузи-боулы?
Смузи-боул можно приготовить самому, а можно заглянуть в кафе и посмотреть, что предлагают там. В Москве блюдо можно попробовать, например, в Вообще смузи-боул — это простор для творчества. Экспериментируйте с фруктовым наполнением и получайте новые вкусы.