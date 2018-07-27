Как быстро и экономно накормить большую компанию

Вот ты с друзьями собрался потусить да отдохнуть. Вас уже большая компания, PlayStation запущены, алкоголь разлит по стаканам, да и на балконе уже ведутся задушевные беседы. А есть-то хочется, но готовить точно уже никто не будет: или не в состоянии, или просто не хочется стоять у плиты и нарезать салаты, когда вокруг такое веселье. В такой ситуации обычно все пытаются вспомнить номер доставки еды, но в основном забывают о самом главном: а что заказывать? Ведь надо, чтоб вышло выгодно, все остались сыты и чтоб немного сверху осталось на всякий случай. Плюс угодить всем довольно трудно. Так что же лучше выбрать в FoodBand.ru, если в твоих руках телефон с номером и тебя уже просверливают голодные глаза? Нельзя долго раздумывать, иначе тебя самого сожрут.

Пицца

Первое, что приходит на ум, — нежный кусок теста с восхитительной начинкой. Ведь это самое популярное и простое блюдо, которое может быть как закуской, так и основным блюдом или даже десертом! Пицца — настолько универсальный продукт, что им может питаться кто угодно: и школьники на вписке, и достопочтенные граждане из Совета Федерации . А в чем секрет успеха пиццы? Все просто: вкусно, сытно, дешево. Ведь изначально пицца создавалась в Неаполе для бедных и нищих. Единого рецепта не было, но все знали, зачем ее делают: чтобы было вкусно и сытно. К слову, изначально пицца не была соленой, в ней не было томатов и прочих ингредиентов, которые сейчас считаются классическими. Ее, если верить записям одного из первых пиццайоло, готовили сладкой. Но тут сложно сказать точно, ведь до сотрудничества с США пиццу каждый делал так, как хотел, не стесняя себя в фантазии. В любом случае все это неважно. Тебе нужно знать одну вещь: пиццу любят все. Кто бы что ни говорил, но если положить кусок пиццы перед самым ярым ее критиком, он, недолго думая, ухватит его и слопает. Так что, если нужно отбиться от голодных друзей, заказывай пиццу в FoodBand.ru. Заказать пиццу →

Роллы

Роллы — отличная еда. Выглядит эстетично, аккуратно; на вкус аппетитно. Кушается удобно: хоть палочками, хоть вилкой. При особом желании и степени веселья можешь не только есть руками, но и без их помощи. К тому же роллы не только сытные, но и низкокалорийные. В среднем запас калорий исчисляется от 46 до 176 ккал. Роллы едят все, а те, кто их ненавидит и лучше бы пельменей навернул, едят японское блюдо и приговаривают, как ненавидят его. Если решишь заказать «звезду инстаграма», но не разбираешься, возьми «Филадельфию» и «Калифорнию». Это самые популярные роллы в мире. Почему? Объяснения многочисленной любви к ним как такового не существует, поэтому просто смирись и сделай верный выбор. Кстати, имбирь — это не просто мерзкие листья, и кладут их не только для любителей вкусовых извращений. Его предназначение — перебивать вкус, если в твоем сете несколько видов роллов. Заказать роллы →

Акции

В основном в любых ресторанах, кафешках, доставках еды есть выгодные спецпредложения. Если ты совершаешь заказ по телефону, то просто спроси оператора об акциях, и тебе все доступно объяснят. Скидки, подарки, комбо — все это делается лишь для тебя. Кстати, рекомендуем всегда проверять их наличие, даже если ты не сильно голоден: порой ты можешь натолкнуться на умопомрачительное предложение, от которого сложно отказаться. Ты можешь как сам воспользоваться им, так и поделиться с друзьями, что повысит твой статус и любовь и уважение к тебе. Узнать об акциях →