Что привезти из Карачаево-Черкесии

С каждым годом в Карачаево-Черкесию приезжает все больше туристов. И разумеется, все они хотят увезти из республики не только селфи на фоне древних храмов и водопадов, но и какой-нибудь гостинец.

Местные жители, отправляясь в гости к родным в другие регионы России, тоже едут не с пустыми руками. Мы расспросили, что обычно везут знающие люди из Карачаево-Черкесии на север, и делимся ответами с теми, кто любит путешествия и полезные приобретения.

1. Айран

На сайте РИА «Карачаево-Черкесия» сейчас проходит опрос — пользователям предлагают определить, что является главным брендом республики. На первом месте с 43% голосов — айран, кисломолочный продукт, прообраз кефира. Здесь это не просто напиток — ему устраивают целый праздник, проводят соревнования, чей айран вкуснее, а о способах приготовления и о том, кто его придумал — карачаевцы или балкарцы, споры не утихают и по сей день.

Бесспорно одно: айран вкусный и полезный, утоляет жажду, долго хранится. Поэтому многие везут с собой парочку бутылок в Москву или в другие города. Если разбавить айран нарзаном, получится сусаб — верное средство не только от жажды, но и от похмелья. Конечно, в супермаркетах сейчас продаются и айран, и сусаб (тан), но те, кто понимает, предпочитают брать крафт на рынке.

2. Сыр Отдельного внимания заслуживает домашний сыр, который хозяйки варят с особой заботой по старинным, иногда секретным рецептам. Сыр бывает слабосоленый и сильносоленый, твердый и мягкий, с паприкой и с зеленью, молодой и выдержанный, хранившийся в бочке в рассоле от полугода до 2−3 лет. Выдержанный сыр даст фору любой «санкционке», но его придется поискать, как правило, на рынках такие сыры встречаются редко. Продавцы любезно дадут все попробовать, взвесят именно тот кусочек, который приглянется, а еще предложат домашнее масло и сметану.

3. Лимонад «Груша»

Еще одна визитка республики — грушевый лимонад. Слава о нем вышла далеко за пределы региона. Говорят, что своим незабываемым вкусом он обязан воде из горной реки. Куда бы вы ни попали: на свадьбу или на похороны, на торжество к верующему человеку или к атеисту, к богатому или к бедному, — на столе неизменно будет стоять любимый всеми напиток со вкусом груши.

4. Карачаевская баранина

Те, кто едет на машине или имеет возможность провезти много багажа на самолете, не упускают случая захватить с собой баранину. Многие северяне не любят это мясо за специфический запах и привкус, но любой гурман обязательно оценит баранину из Карачаево-Черкесии. Тут и только тут на альпийских лугах выпасают черных овец карачаевской породы, чье мясо славится отсутствием пресловутого запаха. Эта нежная сочная баранина годится и для шашлыка, и для запекания в духовке, и для фарша, чтобы сделать мясные хычины.

5. Хычины

Странно, что в «брендовый» опрос не попали хычины — поклонников у них даже больше, чем у айрана. Готовят их в каждом доме круглогодично — с сыром, зеленью, творогом, картошкой, мясом. Они могут быть жаренными в масле, запеченными в духовке или на сухой сковороде. При этом соотношение начинки к тесту варьируется и не является показателем качества. Хычик, как нежно зовет его молодежь, уместен и на завтрак, и на ужин. И, как ни странно, его тоже берут, уезжая из республики. Ну и что, что остынет. Вкус все равно останется божественным.

6. Вязаные вещи

Но не хычином единым жив человек. Нужно еще что-то теплое, что согреет в холодные зимние вечера. Например, вязаные пледы, свитера, носки и домашние тапочки. А еще пуховые платки, жилетки, пояса. Качество вязаных вещей не уступает турецким товарам. Карачаево-Черкесия славится своими шерстяными вещами на всю Россию.

Если хотите цеховое изделие с машинной вязкой — обратите внимание на этикетку с составом нити. Как правило, их вяжут из смешанных нитей (шерсть + синтетика), главное, чтобы шерсть присутствовала в составе. Ручная работа обычно из чистой шерсти. Единственное, что может подвести, — качество окраски. Его легко проверить, слегка намочив пальцы и потерев уголок изделия.

7. Балхам

Те, кто был на Кавказе, наверняка заметили в сувенирных лавках целые стога чая, собранные знатоками горных трав. Высокогорные чаи помогают от всех на свете болезней. Но есть еще одна чудодейственная микстура — называется балхам, состоит из сосновой смолы вперемешку с медом и топленым домашним маслом, лечит кашель и прочие бронхиты. Правда, это народное средство противопоказано язвенникам и аллергикам.