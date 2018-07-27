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Шашлык по-грузински из курицы. Необычный рецепт маринования
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Шашлык по-грузински из курицы. Необычный рецепт маринования 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Шашлык
Вот такой необычный рецепт маринования курицы с добавлением сахара и соевого соуса я открыла для себя совсем недавно и делюсь с вами! В оригинале был шашлык из филе, но я взяла разные части, так шашлык получается еще сочнее.
Ингредиенты: 1 кг курицы;2 зубчика чеснока;2 шт. лука репчатого;2 ст. ложки томатной пасты;2 ст. ложки соевого соуса;1 ст. ложка сахара;1 ч. ложка барбариса;1 ч. ложка кориандра;1 ч. ложка сумаха (это достаточно популярная на Востоке специя, применяется для придания красивого оттенка мясу);1 ч. ложка перца;соль.
Приготовление: 1. Курицу помыть, обсушить и нарезать на кусочки. Если будете делать на шампурах, то можно брать только филе.
2. Лук, чеснок нарезать.
3. К курице добавить все специи, лук и чеснок.
4. Затем добавить томатную пасту и соевый соус. Перемешать и слегка втереть маринад в мясо. Оставить курицу в маринаде на 6-8 часов.
5. Готовую курицу выложить на гриль или нанизать на шампуры. Жарить до готовности. Шашлык получается ооочень сочным и вкусным!
Приятного аппетита!
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