Как найти время на медитацию?

Медитация очищает разум и улучшает физическое здоровье, позволяет избавиться от тревожности и депрессии, нормализует артериальное давление. Для того, чтобы медитировать, не нужно часами сидеть в позе лотоса и смотреть в одну точку, сеансы медитации можно совмещать с повседневными делами. Один раз ощутив гармонию между разумом и телом, ты сможешь добиться этого состояния в любой ситуации. Используй эти моменты для того, чтобы помедитировать.

Сразу после пробуждения

Каждый будний день начинается с сигнала будильника, и это стресс. Установи на будильник приятную спокойную мелодию и проведи первые несколько минут дня наедине со своими мыслями. Прислушайся к звукам вокруг тебя, подумай о приятных вещах, которые готовит этот день.

Во время утреннего кофе

Пусть объектом медитации станет чашка утреннего кофе. Почувствуй тепло, которое переходит от кружки в руки, вдохни аромат кофе, почувствуй вкус напитка и то, как он согревает тебя изнутри.

Кофе и медитация отлично дополняют друг друга, особенно если ты пьешь кофе без сахара и можешь насладиться естественным вкусом напитка.

В душе

Принимая душ, можно найти множество объектов для концентрации внимания, главный из них — это вода, теплая или прохладная, она будет по-своему приятной. Фокусируй внимание на температуре и звуках воды, своих ощущениях и аромате геля для душа.

На прогулке

Прогуливаясь по парку, ты можешь обнаружить, что твое внимание одновременно сосредоточено и расфокусировано, это и есть состояние медитации. Посмотри на небо, облака — это один из лучших объектов для медитации.

На кухне

Во время приготовления еды, ты постоянно совершаешь однотипные повторяющиеся движения — нарезаешь продукты, взбиваешь, помешиваешь. Ритмичность действий настраивает разум на нужный лад, ты одновременно готовишь вкусное блюдо и освобождаешь свой разум от посторонних мыслей.

Поднимаясь по лестнице

Шаги по лестнице вверх — это такие же ритмичные действия, пусть объектом станет твое собственное тело. Почувствуй усилия своих мышц на ногах, их слаженную работу над каждым шагом.

В ожидании

Время в очереди магазина или под кабинетом в ожидании вызова можно провести с пользой, сосредоточь внимание на своем дыхании. Делай глубокие вдохи и выдохи, медленно считай про себя, чтобы на каждый выдох и вдох приходилось по четыре счета.

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Перед сном

Самая эффективная медитация — это практика на ночь, все самые важные процессы нервной системы протекают именно в ночное время. Медленно начни расслаблять свое тело, начиная с пальцев ног и заканчивая мышцами лица, после этого ты сразу уже уснешь и будешь крепко спать до самого утра.

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