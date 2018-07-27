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Москвичам продают радиоактивные грибы
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Москвичам продают радиоактивные грибы 

News.ru 54 минуты назад
Фото: Новые Округа
С начала года в Москве была обнаружена почти тонна ягод и грибов с превышением содержания вредного вещества радионуклида цезия-137. В частности, показатели выше допустимого уровня зафиксировали в 24 партиях черники, одной партии брусники и двух партиях грибов.
Больше всего опасной продукции нашли среди поставок из Белоруссии. Меньшая часть пришлась на российские регионы.
Эксперты Московского комитета ветеринарии предупредили, что обнаруженное вещество представляет опасность для здоровья человека. При этом отличить вредные ягоды и грибы от обычных невозможно. Специалисты попросили москвичей избегать покупок вдоль трасс и на стихийных рынках.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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